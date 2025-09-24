Vláda schválila zvýšení důchodů. Starobní se od ledna zvedne v průměru o 668 korun

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část ještě o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na 21 786 korun. Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun. 

Nařízení o valorizaci důchodů ve středu schválila vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL, ve volbách do Sněmovny bude kandidovat za Spolu).

Průměrný důchod se zvedne o 668 korun na 21 839. Systém by se mohl po letech dostat do přebytku

Kabinet rozhodl i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Zvednou se od ledna o 2,6 procenta.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí. Další desetitisíce důchodů poskytovaly sociální systémy obrany, vnitra či justice.

