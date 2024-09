Vláda schválila zvýšení letošního schodku o 30 miliard na 282 miliard korun. Důvodem jsou povodně

Vláda schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu o 30 miliard korun na 282 miliard korun. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Peníze jsou určené na odstraňování škod po povodních, které v polovině září postihly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Sněmovna by novelu rozpočtu měla projednat ve stavu legislativní nouze, podle kuloárních informací by se tak mělo stát příští týden.

