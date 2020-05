Vláda posunula termín pro přípravu státního rozpočtu ze srpna na září

Vláda upravila přípravu státního rozpočtu na příští rok. Přijala návrh zákona, podle kterého konečný návrh o státním rozpočtu na rok 2021 bude vládě ke schválení předložen koncem září a Poslanecké sněmovně do konce října. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovalo ministerstvo financí. Podle dosavadních rozpočtových pravidel by vláda měla finální verzi návrhu rozpočtu dostat do konce srpna a Sněmovna do konce září.

