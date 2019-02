Vláda chce kvůli zrušení superhrubé mzdy víc snížit daně. Opozice varuje před výpadkem ve státním rozpočtu

Vláda chystá výraznější snížení daní, než s jakým původně počítala v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Lidé by mohli nakonec státu platit méně než 19 procent z hrubého příjmu. České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Návrh hodlá spojit s reformou veřejného zdravotního pojištění. Část opozice ale tvrdí, že to bude znamenat větší výpadek ve státním rozpočtu.

