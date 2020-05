Vláda schválila program na podporu firem COVID III. Banka by měla ručit za úvěry až 500 miliard

Kabinet schválil úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III, uvedla Česká televize. Vláda na záruky vyčlenila 150 miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun. Podporu by tak mohlo získat až 150 000 podnikatelů. Praha 16:28 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českomoravská záruční a rozvojová banka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Z programu bude možné podle šéfů tuzemských komerčních bank úvěry čerpat do týdne či 14 dnů. ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy.

Připravujeme podrobnosti.