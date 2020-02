Hospodářská komora dává od stavebního zákona ruce pryč, říká Dlouhý. Kritiku o podjatosti odmítá

O novém stavebním zákonu, na kterém se podílela i Hospodářská komora, se psalo jako o legislativě psané na zakázku hlavně developery. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý řekl exkluzivně Českému rozhlasu Plus, že se státní správou končí. Se změnami v zákoně totiž zásadně nesouhlasí. Kritiku ohledně podlehnutí zájmovým skupinám ale odmítá. Interview Plus Praha 14:07 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle prezidenta Hospodářské komory Dlouhého jsou změny ve stavebním zákoně špatné. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„S politováním musím konstatovat, a oznámil jsem to i ministryni (Kláře) Dostálové (ANO) a (místopředsedovi ODS) Martinu Kupkovi,… že změny a kompromisy, ke kterým došlo po novém roce, považuji za tak špatné, že Hospodářská komora končí spolupráci se státní správou, a to počínaje dnešním dnem (7. února),“ uvedl Dlouhý v pořadu Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Tyto změny povedou ke dvěma různým stavebním úřadům, které jsou už i proti samotnému věcnému návrhu schválenému vládou. Jsou to změny, které nepovedou k zásadní změně, jakou bychom si přáli. Dokonce je tady nejistota, co vlastně ten kompromis bude. Nechci malovat čerta na zeď, ale nám připadá, že (změny) mohou vést k ještě horšímu stavu, než je dnes,“ dodává. Podle Dlouhého se v současnosti z návrhu vytrácí základní myšlenka, tedy formule jeden úřad – jedno razítko – jedno odvolání.

S další kritikou ale Dlouhý nesouhlasí. „Řeči, jako že jsme si to celé zprivatizovali a že jsme ve vleku té či oné zájmové skupiny, jsou s prominutím blbost. Já hájím zájmy naší členské základny, protože jsme se nemohli dívat na to, jak je státní správa pomalá,“ vysvětlil Dlouhý.

„Vždyť původním záměrem státní správy bylo nový zákon zhotovit v roce 2028. My přišli s konceptem 2021–2022. Teď se ale dostává do podoby různých kočkopsů,“ stěžuje si. „Podle harmonogramu jsme předali nějaký kus práce, své jsme si odvedli a přejeme státní správě, ať se jim daří. Ale tohle není koncepce, na které jsme pracovali, a já chci dát jasný signál, že s těmito kompromisy nesouhlasíme.“

Současnou krizi je ale podle něj možné překonat. „Třeba se tam nějaké věci vrátí, tak jak se to teď diskutuje. Nemohu vyloučit scénář, že to nakonec skončí hůř, než jak to je dnes,“ dodává Dlouhý.

Ochlazení ekonomiky

Prezident Hospodářské komory pak i připouští, že česká ekonomika opravdu zpomaluje. Průmyslová výroba (hlavně automobilový průmysl) klesá podle lednových předběžných čísel o 0,4 %. „I když ta čísla očistíme, tak není pochyb, že je to ochlazení, které ale výlučně přichází ze zahraničí. Je tady pokles zájmu po automobilech jak v Německu, ale i vůbec v západní Evropě, padají otázky nad brexitem… a do toho se ještě zapletl koronavirus,“ myslí si Dlouhý. „Že přijde zpomalení, to víme už dávno, stejně jako to, že jsme závislí na automobilovém průmyslu. Pořád je ale náš růst, i když menší, dvakrát tak velký než v Evropské unii.“

Jak komentuje dopad čínského koronaviru na svět? „Epidemie tak velkého rozsahu určitě bude mít dopad i na vývoj světové ekonomiky.“ Podle různých modelů se dá čekat pokles čínského růstu o 1–1,5 %. Nejvíc to prý pocítí Američané, ale i celá Evropská unie. Přes Německo pak zasáhne i Českou republiku.

„Přišlo to v nejméně vhodnou dobu, kdy celý loňský rok panovala nejistota kolem obchodní války mezi USA a Čínou, která nakonec byla, do jisté míry, zažehnána. Asi před dvěma dny, což uniklo bez větší pozornosti, Číňané zrušili tarifní protiopatření proti americkému vývozu… To jde ruku v ruce s jejich vědomím, že koronavirus bude mít negativní dopad na jejich ekonomiku. To je cesta, jak chtějí vlastní růst zase nastartovat… Taky asi očekávají, že se Američané zachovají obdobně,“ domnívá se Dlouhý.

‚CEFC nesplnila očekávání‘

A co tolik očekávané čínské investice do Česka? „Jsou tady přísliby, které se nepodařily naplnit, což je zklamání a lidé to tak tady i vnímají. Řeknu to natvrdo: Společnost CEFC, přes kterou byly ty přísliby investic vnímány, nesplnila očekávání, zřejmě stejně i na čínské straně. Jinak by její bývalý nejvyšší představitel nezmizel kdesi v Číně,“ odpovídá.

Že si stavební zákon napsali pro sebe developeři? Velké zkreslení, říká architekt a bývalý primátor Kasl Číst článek

Obchodování s Čínskou lidovou republikou se prý prostě neobejde bez politiky. „Mohou za to opravdu Číňané, kteří jednoznačně trvají na některých parametrech, které země, se kterou chtějí obchodovat, musí splňovat. Takové vedení hlavního města Prahy tyto parametry porušilo a Číňané podle toho reagují… Nechci znít příliš pragmaticky, protože vnímám i ty jejich problémy, ale nevím, proč se tady někdy rozbíháme hlavou proti zdi. Bez toho, abychom se podívali, jak obdobné problémy řeší jiné, s námi srovnatelné země, jako je Rakousko nebo Belgie,“ dodává Dlouhý.

Víc si poslechněte v audiozáznamu pořadu. Ptal se Jan Bumba.