Putinův projev neměl na finanční trhy vliv. Investoři se ale obávají eskalace situace na Ukrajině

Pondělní projev ruského prezidenta Vladimira Putina k výročí konce druhé světové války neměl vliv na finanční trhy. Nenaznačil v něm ani další vývoj bojů na Ukrajině, ani jejich konec. Putinovy výroky sledoval celý svět, včetně finančních trhů. Na ty už minulý týden dopadaly obavy a nejistota ohledně vyostření konfliktu. Praha 17:49 9. května 2022

Přestože obchodníci a investoři vystoupení ruské hlavy státu bedlivě pozorovali, na finančních trzích k žádným zásadním otřesům nedošlo. I kvůli tomu, že Vladimir Putin nepřišel s nějakým zlomovým výrokem.

Na moskevské přehlídce v pondělí dopoledne prohlásil, že obrana vlasti je povinností a invazi na Ukrajinu označil za jediné správné rozhodnutí.

Podle analytika společnosti Patria Finance Tomáše Vlka jsou tak finanční trhy vůči válce už trochu imunní. Akcie v Evropě ztrácejí zhruba od půl do jednoho procenta.

„Projev víceméně obsahoval především patos a směřoval k domácímu publiku. V rámci toho na finančních trzích rychle opadl strach z toho, co může být oznámeno a ti hlavní hráči projev, a vlastně celou událost, poměrně rychle hodili za hlavu, takže se vrací k dalším tématům, která na trzích dominují,“ říká Radiožurnálu Vlk.

Mezi hlavní témata investorů patří hlavně politika americké centrální banky FED a další utahování měnové politiky. Vedle toho sílí rizika ohledně zpomalení růstu čínské ekonomiky vlivem koronaviru. Rusko-ukrajinský konflikt se tak mezi obchodníky dostal v uvozovkách až na druhou kolej.

Ceny ropy

Během Putinova vystoupení nezaznělo nic, co by komoditní burzy víc znejistilo, nebo naopak uklidnilo. Reakce jsou tak podle analytika společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera vlažné. Putinův projev tak neměl na obchodování s komoditami vliv.

„Ani ropa, ani zemní plyn se výrazněji nehýbou. Projev skutečně na toto nebude mít žádný výraznější vliv, respektive můžeme z něj vyčíst, že válka v dohledné době neskončí, takže se dá očekávat, že sankce budou pokračovat. To si ale investoři mysleli již před konáním samotného projevu,“ vysvětluje Pfeiler.

Ceny ropy skokově vzrostly hned 24. února, kdy Rusové zaútočili na Ukrajinu. Tehdy cena severomořské ropy Brent překonala hranici sta dolarů za barel, což se stalo poprvé od roku 2014. Boje tak vyvolaly obavy, že válka v Evropě by mohla narušit globální dodávky energie. Rusko je totiž druhým největším producentem a exportérem ropy na světě.

Aktuálně se barel ropy obchoduje už za víc než 110 dolarů. Co se týká zemního plynu - jeho ceny na pondělní projev ruského prezidenta také nereagovaly. Přesto na ně má válka na Ukrajině obrovský vliv.

Předminulý týden ceny plynu na burze vyskočily o desítky procent. A to poté, co do Polska a Bulharska přestal proudit ruský plyn. Země totiž odmítly za palivo platit v rublech, což po nich požadovala Moskva.

Další vývoj je v této turbulentní době těžké předvídat. Například Bank of America v pondělí vydala odhad, že akciové trhy před sebou mají patrně další propad a to nejhorší je teprve čeká. Pokud se podíváme přímo do Česka na vývoj pražské burzy - ta na konci minulého týdne oslabovala tři dny po sobě a ztrácí i během pondělního dne.