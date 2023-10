Dopady konsolidačního balíčku? Reforma DPH zdraží lidem bydlení, o něco levnější budou potraviny

Cílem ozdravného balíčku bylo zastavit zadlužování státu. „Víme, že schodky státního rozpočtu dosahují v posledních letech stovek miliard korun. Tím se zvyšují výdaje státu, který si musí půjčovat peníze a samozřejmě splácet dluhy. Úroky z dluhu v příštím roce dosáhnou 100 miliard korun, které by se daly využít jinak,“ vysvětluje v pořadu Českého rozhlasu Dvojky Jak to vidí... hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Praha 22:25 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opatření konsolidačního balíčku pocítí podle Klímové nejvíce lidé s nižšími a středními příjmy (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Názory na potřebnost ozdravného balíčku se ale různí, uváží-li se, že naše zadlužení se pohybuje kolem 44 procent HDP, zatímco v Evropě je běžné 80 procent i 100 procent. „Podstatná je rychlost, s jakou dluh státu narůstá. Z tohoto pohledu jsme na prvních místech v Evropě,“ vysvětluje Klímová.

„Důležité tedy je, s jakou rychlostí se blížíme k tomu, co jsme si stanovili jako strop zadlužení, a to je 55 procent HDP. Jestliže jsme tedy nyní na nějakých 44 procent, zbývá nám 10 procentních bodů do dluhové brzdy, kdy už by stát musel osekat veškeré výdaje kromě těch zákonných. A to prostě nikdo nechce,“ dodává.

Dopad na střední třídu

Opatření konsolidačního balíčku pocítí podle Klímové nejvíce lidé s nižšími a středními příjmy. „Záleží samozřejmě na tom, jak si kdo vydělává a co nakupuje. Výdaje na jídlo, které hrají velkou roli u chudších domácností a u seniorů, by se teď úpravou sazeb DPH ze tří na dvě měly snížit. Potraviny doteď spadaly do 15procentní sazby, nově budou v sazbě 12procentní.“

Proč jsme museli přijmout konsolidační balíček? Protože nám zbyl dluh po předchozí vládě. Takhle jednoduché to je. pic.twitter.com/rOKfWvZsId — Helena Langšádlová (@H_Langsadlova) October 18, 2023

Kvůli reformě sazeb DPH ale na druhé straně podraží bydlení. „Řada sazeb se zvýší. Například ze současných 10 procent se na 12 DPH zvýší vodné a stočné. To samé postihne centrální vytápění. Zdraží se ale také třeba úklid společných prostor v domě. Ten se zvedá z 10 na 21 procent DPH.“

Výrazný dopad bude mít podle Klímové i zvýšení daně z nemovitosti, kdy se základní sazba zvyšuje 1,8krát. „Dá se tedy čekat, že pronajímatelé bytů zvýší o tuto zvýšenou daň z nemovitosti nájmy. Lidi na venkově, kde sazby u domů nejsou tak vysoké, zase potrápí výrazně zvednuté DPH na palivové dřevo a dřevěné brikety.“

Nejde ale zdaleka pouze o DPH, zvedat se budou i některé daně. „Třeba zcela plošné opatření, které se dotkne každého zaměstnance, bude návrat nemocenského pojištění do hrubé mzdy. Každý z nás tedy od ledna zaplatí z hrubé mzdy 0,6 procenta na nemocenské pojištění, které odvede státu.“

Rozhodne Ústavní soud

Opozice nevylučuje, že se kvůli konsolidačnímu balíčku obrátí na Ústavní soud, stejně jako to udělala u valorizace důchodů. Důvodem by tentokrát bylo, že podle opozice koalice omezila její právo na projevy ve sněmovně, čímž údajně porušila jednací řád.

„Po 60 hodinách debat jenom o třetím čtení konsolidačního balíčku koalice prohlasovala, že se debata omezí a bude se v určitou hodinu, v určitý den pevně hlasovat. Právníci se sice shodují, že to je proti jednacímu řádu, na druhé straně to samé udělala i minulá vláda, respektive vláda sociální demokracie a hnutí ANO.“

„Tehdejší opozice, dnešní koalice se obrátila na Ústavní soud, který konstatoval, že to sice bylo porušení jednacího řádu, ale nebyl to tak zásadní zásah do práv poslanců, aby se kvůli tomu musel zrušit celý odhlasovaný zákon. Takže je možné, že to i tentokrát dopadne stejně,“ uzavírá Jana Klímová.