Vláda poslala do Sněmovny návrh státnho rozpočtu, počítá se schodkem 252 miliard korun

Vláda v pátek odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Vyplývá to z údajů na webu Sněmovny. Termín pro zaslání materiálu byl do konce měsíce. Návrh rozpočtu počítá s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,192 bilionu korun, plánovaný schodek je 252 miliard korun. Poslanci se začnou rozpočtem zabývat na konci října. Schválit ho musí do konce roku, pokud se má stát vyhnout rozpočtovému provizoriu. Praha 17:57 29. září 2023

Schodek rozpočtu by se měl snížit o 43 miliard korun z letos plánovaných 295 miliard korun (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se proti schválenému rozpočtu na letošní rok snižují o 1,4 procenta, mandatorní výdaje podle rozpočtové dokumentace rostou o 16,3 procenta a budou činit 1,39 bilionu korun. Kvazimandatorní výdaje, které tvoří zejména platy organizačních složek státu, se snižují o 24,1 procenta na 330,6 miliardy korun.

Podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů na celkových výdajích rozpočtu vzroste na 67,4 procenta celkových rozpočtových výdajů z letošních 57,4 procenta.

Výrazný nárůst výdajů je v kapitole na obsluhu státního dluhu. Náklady budou 94,97 miliardy korun proti letošním 69,97 miliardy korun. Naprostou většinu nákladů tvoří úroky, které dosáhnou 93,97 miliardy korun, poplatky spojené s obsluhou dluhu budou stejně jako letos jedna miliarda korun.

Zvýšení povinného pojistného jako příjem

Rozpočtové příjmy proti letošnímu roku rostou o 0,6 procenta, tedy o 12 miliard korun. Daňové příjmy by přitom měly vzrůst o pět miliard korun, když růst inkasa daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty a spotřební daně z velké části vyrovná očekávaný pokles inkasa daně z mimořádných zisků (tzv. windfall tax).

Většina růstu rozpočtových příjmů připadá na zvýšení odvodů povinného pojistného s ohledem na očekávaný růst nominálních mezd.

Plánované snížení schodku

Schodek rozpočtu by se měl snížit o 43 miliard korun z letos plánovaných 295 miliard korun. V poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) by měl schodek klesnout z letošních 3,6 procenta na 2,2 procenta. Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu, by se měl snížit z letošních 2,3 procenta HDP na 2,2 procenta HDP.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v pátek na sociální síti X upozornil, že součástí rozpočtového deficitu není 26 miliard korun, které by měl dluhovým financováním získat Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Kalousek ale zdůraznil, že i tyto peníze si stát bude muset půjčit.

Vláda ve skutečnosti navrhuje Sněmovně hospodařit příští rok se schodkem 278 mld. Fakt, že 26 miliard deficitu nevykazuje ve státním rozpočtu a přesouvá je na SFDI ještě neznamená, že si ty peníze nebude muset půjčit. ‍♀️ https://t.co/WCV2QzTeui — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 29, 2023

Už v letošním roce SFDI zhruba 30,7 miliardy korun získal do svého rozpočtu z úvěru od Evropské investiční banky a z emise vlastních dluhopisů. Rozpočet SFDI na letošek je 150,9 miliardy korun, pro příští rok vláda navrhla 150,1 miliardy korun.

Podle schváleného harmonogramu by se měl rozpočtový výbor Sněmovny začít návrhem státního rozpočtu, který obdržel v pátek, zabývat 18. října. První čtení rozpočtu na plénu Sněmovny, ve kterém se bude schvalovat výše příjmů, výdajů a schodku, je naplánováno na 24. října.

Závěrečné hlasování je zatím naplánováno na konec listopadu, v předchozích letech zpravidla bylo v polovině prosince. Senát se státním rozpočtem nezabývá, po schválení dolní komorou Parlamentu návrh míří k podpisu prezidenta.