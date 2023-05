Krůčky správným směrem, ale i úlet u zdanění novin a časopisů, hodnotí vládní balíček ekonom Dušek

„Pokud jde o daňové úpravy, jako je určité navýšení daně z nemovitostí, nakročení ke srovnání rozdílů ve zdanění OSVČ a zaměstnanců, tak bych řekl, že jsou to krůčky správným směrem,“ říká pro iROZHLAS.cz ekonom, vedoucí katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen NERV Libor Dušek. Vládnímu balíčku naopak vytýká třeba nulovou spotřební daň na víno nebo úlet u zdanění knih, časopisů a novin. Praha 16:45 11. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Dušek, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pozitivní je určitě i zrušení daňových výhod pro víno jako dar, pro zaměstnanecké benefity a další. Tento systém různých poukázek a výhod tu vlastně vytvářel nějakou paralelní ekonomiku,“ řekl Dušek. Ekonomové z NERV podle něj také vládě připomínali potřebu radikálnější úpravy zdanění příjmů poté, co se v minulých letech zrušila superhrubá mzda. „Úpravy daně z příjmů fyzických osob jsou v balíčku spíš symbolické,“ soudí.

Pozitivní je podle něj také návrh na zrušení části dotací. „Je ale potřeba počkat, jaké konkrétní dotace to budou. Aby jen evropské dotace nenahradily ty zrušené národní a ty evropské se nevzaly z programů, kde jsou potřebné,“ upozornil.

Za negativní zprávu a jakýsi lakmusoý test rozhodování vlády pak považuje ponechání nulové spotřební daně na víno a jen částečné zrušení státního příspěvku na stavební spoření.

„Nezdanění vína je do očí bijící daňová výjimka. Jedna lobby si to prostě dokáže vyřvat, za použití lží a ještě s podporou některých členů vlády. To je nebezpečný signál do budoucna, že když budou třeba nějaké další bolestnější reformy, tak že to má své limity. Pořád prostě máme tak trochu řecký styl neschopnosti dělat některé reformy,“ kritizuje Dušek.

Pokud jde o zavedení nulové sazby DPH na knihy, zatímco u časopisů bude sazba 12 procent a u novin 21 procent, je to podle Duška nepochopitelné. „Vypadá to jako nějaký jednorázový úlet,“ uvedl.