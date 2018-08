Vlakem a autobusem za čtvrtinu ceny? Kapacita některých spojů nemusí stačit, tvrdí prezident Svazu cestujících

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké důsledky bude mít snížení ceny jízdného pro seniory a studenty? Poslechněte si rozhovor.

„Podíváme-li se, jak se vyvíjela čísla na Slovensku, kde mají studenti a senioři vlaky zcela zdarma, vidíme meziroční nárůst 37 procent. U nás bude nárůst cestujících zřejmě trochu nižší, odhaduju dvouciferné číslo,“ říká pro Radiožurnál prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Právě cena má totiž podle něj značný vliv na to, jak obyvatelé Česka veřejnou dopravu využívají. „Čeští cestující jsou na cenu citliví. Když v minulosti docházelo ke zvýšení ceny, nebylo doprovázeno výrazným zvyšováním komfortu a kvality dopravy,“ popisuje.

Zvládnou vlaky a autobusy nápor cestujících?

Snížení ceny dopravy pro seniory a studenty tak může mít podle Miroslava Vyka i jeden negativní důsledek: kapacita některých spojů může být vyčerpána.

Právě na nedostatečnou kapacitu spojů, obzvlášť ve špičce, si mnozí cestující stěžují už dnes. „Cestujícím také vadí, že vozidla nejsou uklizená a že nejsou uklizené zastávky a nádraží,“ dodává.

Zda je česká veřejná doprava na další nárůst cestujících vůbec připravená, se tedy teprve uvidí. „Záleží, jak budou reagovat dopravci, zda vypraví posilové spoje. V tuto chvíli můžeme říct, že počet cestujících roste už osm let. Je vidět, že o cestování na železnici je zájem i bez slev.“

Ministerstvo plánuje kontroly

Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií, jménem a datem narození, dodává mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Studenti od 18 do 26 let budou potřebovat platný žákovský nebo studentský průkaz.

Na to, jestli dopravci prodávají správné jízdenky a zda dostatečně kontrolují doklady nutné ke slevě, se zaměří kontroly, které už má ministerstvo dopravy naplánované.