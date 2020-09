České dráhy jsou kvůli koronaviru ve ztrátě. Část škod podle Havlíčka pokryje stát

České dráhy se v letošním prvním pololetí propadly do ztráty bezmála dvě miliardy korun. Vyplývá to z pololetní zprávy o hospodaření. Pokles tržeb zaznamenala osobní i nákladní přeprava. Na sanaci škod by měl přispět i stát. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se má jednat o stovky milionů korun. Praha 17:17 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti finišují jednání mezi kraji, státem a Českými drahami o způsobu kompenzace výpadku cestujících. Ilustrační foto | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle vedení drah za horšími výsledky stojí zejména propad počtu cestujících kvůli pandemii covidu-19.

Za první pololetí loňského roku přitom společnost vykázala zisk přes 400 milionů. Zatímco tehdy cestovalo vlaky Českých drah 91,5 milionu lidí, letos to bylo o třetinu méně.

Během nouzového stavu pak podle mluvčí podniku Vandy Rajnochové cestovalo vlaky minimum lidí.

„Po zavedení opatření proti šíření nemoci poklesl počet cestujících v našich vlacích oproti běžnému stavu o více než 90 procent. Vzhledem k potřebě udržet dostatečnou kapacitu a frekvenci přepravy nebylo možné výrazněji snížit náklady,“ řekla Radiožurnálu.

Celkové tržby skupiny České dráhy dosáhly 17,25 miliardy korun. Meziročně tak byly nižší o zhruba tři miliardy.

Pomoc od státu

V současnosti finišují jednání mezi kraji, státem a Českými drahami o způsobu kompenzace výpadku cestujících.

„Smlouvy jsou postavené tak, že ve většině případů nese riziko tržeb objednatel, tedy kraj nebo ministerstvo dopravy, a ty si u dopravců objednávají službu, že jezdí vlaky. Nemohou ale ovlivnit jaké tržby a kolik cestujících budou mít,“ říká Jan Sůra z webu Zdopravy.cz.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) Radiožurnálu ve čtvrtek potvrdil, že komerční ani krajskou dopravu stát kompenzovat nebude, nicméně ztráty z dálkové dopravy všem dopravcům nahradí.

„My jsme připravení přispět na sanaci škod, které byly způsobené hlavně v průběhu krizového stavu, ale pouze na to, co je pod takzvanou státní objednávkou. Měla by to být sanace nákladů, které jsou spojené s tím, že je dopravci měli, ale nebyly kryté tržbami. Mělo by se jednat řádově o stovky milionů korun,“ řekl ministr.

Naprostou většinu ministerstvem objednávaných dálkových vlaků provozují státem vlastněné České dráhy. Kromě nich stát platí za rychlíkové linky taky společnostem RegioJet, Arriva a GW Train Regio.