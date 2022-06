Nejdražší bydlení v Evropské unii. Nový byt v Praze vyjde na 17 ročních mezd. Ve zbytku Česka na 15

Na nový byt v Praze s plochou 70 metrů čtverečních lidé vydělávají přes 17 let, o 2,4 roku více než loni. Vyplývá to z indexu dostupnosti bydlení CG-Index zpracovávaný developerem Central Group. V celé republice je pak nutno podle Indexu prosperity Česka na pořízení bytu vynaložit více než 15 ročních mezd. Praha 16:13 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na nový byt v Praze s plochou 70 metrů čtverečních lidé vydělávají přes 17 let | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku je tak pořízení vlastního bydlení podle analytiků České spořitelny a portálu Evropa v datech nejnákladnější v Evropské unii. Zástupci obou indexů to v úterý uvedli na tiskových konferencích.

CG-Index, který pracuje s daty z Informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce a vychází z analýzy Central Group, Trigemy a Skansky, počítá s průměrnou hrubou měsíční mzdou v metropoli 50 363 korun a cenou nového bytu o 10,4 milionu korun. Z toho vychází, že na byt je potřeba 17,3 ročních mezd, před pěti lety do bylo 12,7.

Obrovská nejistota

Podle zakladatele a šéfa Central Group Dušana Kunovského panuje na stavebním trhu obrovská nejistota, za kterou stojí mnoho faktorů. Především stoupající inflace a ceny stavebních materiál či energií.

Připomněl nejistotu ohledně stavebního zákona, který loni schválila vláda Andreje Babiše (ANO), ale kabinet Petra Fialy (ODS) prosadil odklad hlavních částí a připravuje novelu. „Hlavně potřebujeme jasná pravidla,“ řekl Kunovský.

V porovnání s českými sousedními státy dosáhnou lidé na nový byt například v Berlíně, Vídni i Varšavě zhruba za devět let. V Bratislavě to je podle CG-Indexu skoro 15 let.

Jako na Pobřeží slonoviny

Podle Indexu prosperity Česka je potřeba na získání stavebního povolení v Česku průměrně 246 dnů, stejně jako v Pobřeží slonoviny. V Dánsku a Finsku je to přitom něco málo přes dva měsíce. Kunovský uvedl, že v Praze se připravuje 134 000 nových bytů, ale ročně se dokončí jen okolo 3000. „Praha potřebuje kvůli deficitu z minulých let stavět minimálně 10 000 až 15 000 nových bytů ročně,“ řekl Kunovský.

Meziroční inflace vyskočila na 16 procent. Růst táhnou ceny bydlení a potravin Číst článek

Podle hlavního ekonoma České spořitelny David Navrátila jsou největším problémem stavební předpisy, zpoždění stavby nabírají při územním rozhodnutí. „V zahraničí je dohoda s obcemi relativně rychlá. Je tam jednoznačnější, co z toho obec získá. Špatně nastavené rozdělení daní je u nás demotivující,“ řekl Navrátil. Kunovský dlouhodobě navrhuje řešení v úpravě daní na Principu 10+5, snížení DPH u nových bytů z 15 na 10 procent a pět procent dát městům a obcím.

Podle odhadů Central Group hodnota všech bytů v přípravě v Praze v současné době činí 1,4 bilionu korun a státu by z nich na DPH plynulo přes 180 miliard korun.

Stavební společnosti provedly v roce 2021 podle Českého statistického úřadu stavební práce v hodnotě 579 miliard korun, což je meziročně o 8,1 procenta více. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následoval kraj Jihomoravský. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukci a modernizaci.