Vodné a stočné vzroste v Česku až o tři procenta. Metr krychlový vyjde na 88 korun

Průměrná výše vodného a stočného včetně DPH letos vzroste na 86 až 88 korun za metr krychlový. To je průměrné meziroční zvýšení až o tři procenta, tedy blízko letošní odhadované inflace 2,9 procenta. Procentuální nárůst bude přibližně stejný jako loni. Vyplývá to z odhadu Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR, který v úterý sdružení prezentovalo na tiskové konferenci. Konkrétní změny cen se liší podle jednotlivých vodohospodářských společností. Praha 14:23 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voda | Zdroj: Pixabay

Pražské vodovody a kanalizace na konci loňského roku ohlásily, že voda v Praze zdraží o inflaci, lidé tak letos zaplatí 87,39 koruny za metr krychlový, loni to bylo 85,42 koruny. V Brně voda zůstává na loňské ceně 75,74 koruny za metr krychlový a nezvyšuje se tak de facto poprvé od 90. let.

Česko dá desítky miliard korun na boj proti suchu. Zdražit by mohlo vodné i stočné Číst článek

Ostravské vodárny a kanalizace na konci loňského roku uvedly, že se od letoška zvýší cena vodného a stočné o 68 haléřů na 77,30 Kč za metr krychlový.

Zdražení představuje 0,9 procenta. Plzeň letos zachovala loňskou cenu vodného i stočného na celkových 86,14 koruny za metr krychlový. Severočeská vodárenská podle svého webu stanovila cenu za 98,67 koruny za metr krychlový vody, což je zvýšení o 0,4 procenta.

Vodné a stočné letos nevzrostlo také například v Kladně či Olomouci. V řádu desetin procenta si lidé připlatí na Táborsku, v Libereckém nebo Ústeckém kraji.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR SOVAK uvedl, že při srovnání plateb domácností stálo v průměru vodné a stočné předloni 2023 korun na osobu, což bylo 1,24 procenta čistých ročních příjmů.

Sdružení dlouhodobě vyzývá vlády ke snížení DPH na vodné a stočné. Současná vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) má v programovém prohlášení snížení DPH na vodné a stočné ze současných 15 na deset procent, což by podle sdružení znamenalo snížení plateb o čtyři koruny za metr krychlový. „O tuto částku lze prakticky ze dne na den snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka,“ dodalo sdružení.

Platit dvojnásobek za vodu? Neúnosné, odmítá zdražení od armády město Libavá Číst článek

Sdružení také uvedlo, že 85 procent vodohospodářského majetku je v rukou měst a obcí. Výjimku tvoří Severomoravské vodovody a kanalizace a Vodovody a kanalizace Beroun, které mají soukromé vlastníky.

SOVAK dlouhodobě upozorňuje, že vodárenská infrastruktura v ČR je podfinancovaná. Ročně by se do ní podle sdružení mělo investovat zhruba 20 miliard korun. Předloni se podle údajů ministerstva zemědělství investovalo do opravy, obnovy a budování nové infrastruktury 13,7 miliardy korun.

To podle sdružení představovalo více než 38 procent plateb za vodné a stočné. U většiny odpovědných hospodářů tento poměr roste, dodalo sdružení.