Zpracování výsledků, tisk lístků i bezpečnost u uren. Loňské volby přišly rozpočet na 959 milionů korun

Výdaje státního rozpočtu na loňské volby představovaly 959 milionů korun. Voliči loni vybírali své zástupce do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. Uvedla to vláda v návrhu státního závěrečného účtu. Dalších 575 milionů korun obdržely z rozpočtu strany a hnutí. O rok dříve, kdy voliči vybírali nové poslance, stály volby státní rozpočet 672 milionů korun. Praha 10:41 21. května 2023

Pro letošní rok na volby prezidenta republiky počítal státní rozpočet s částkou 693 milionů korun a na veškeré volby má jít 731 milionů. Český statistický úřad loni vynaložil na zpracování výsledků voleb téměř 100 milionů korun. Hradit musel například služby elektronických komunikací.

Ministerstvo vnitra potřebovalo na vytištění volebních lístků a jejich distribuci i na zajištění bezpečnosti během voleb téměř 134 milionů korun. Kraje a obce vyčerpaly 528 milionů. Část peněz si také vyžádala příprava letošní volby hlavy státu.

Politické strany a hnutí získaly loni 575 milionů korun. Bylo to méně než v roce 2021, kdy jim stát vyplatil v souvislosti s konáním sněmovních voleb přes miliardu korun. Stranám, které získaly ve volbách přes 1,5 procenta, tehdy vyplácel stokorunu za hlas jako příspěvek na volební náklady.

Strany a hnutí pobírají od státu několik příspěvků. Za každého zvoleného poslance a senátora jim stát posílá ročně 900 000 korun, za každého krajského a pražského zastupitele 250 000 korun.

Uskupení, které ve sněmovních volbách získají aspoň tři procenta hlasů, navíc inkasují stálý příspěvek na činnost. Pohybuje se podle volebního zisku od šesti milionů do deseti milionů korun za rok.

Nejvíce pro ANO

Některé strany a hnutí navíc mají nárok na dotaci na práci politického institutu. Na činnost dostaly strany loni 527 milionů a 48 milionů na politické instituty.

Největší částku, 139,7 milionu korun, získalo hnutí ANO. Druhý nejvyšší příspěvek šel Starostům a nezávislým (STAN), kterým stát vyplatil 93 milionů korun. Na třetím místě mezi příjemci byla ODS, které stát zaplatil 87,2 milionu korun.

Piráti získali 55,5 milionu korun, KDU-ČSL 52,3 milionu. Hnutí SPD stát přispěl částkou 40 milionů korun, TOP 09 získala 30,5 milionu korun.

V příštím roce čekají české voliče nejprve volby do Evropského parlamentu a na podzim do krajských zastupitelstev a opět do třetiny Senátu.