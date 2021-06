Ekonom: Zelená linka je v Německu zakořeněna. Bude třeba, aby se tou cestou vydal i náš autoprůmysl

Jen deset dní před Čechy půjdou volit do spolkového parlamentu i Němci, mezi kandidáty ovšem bude chybět dosavadní kancléřka Angela Merkelová. „Pokud by se do německé koalice dostali Zelení, mohlo by dojít k tlaku na výrazné změny Evropské unie, přestože unie je soubor sedmadvaceti členských zemí. Ale Německo má klíčový hlas,“ míní Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. Speciál Praha 14:25 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zrod auta v továrně škodovky 6 | Foto: Škoda Auto

Zelení podle Kováře chtějí tlačit hlavně na klimatické otázky, ale i na další společné cíle unie.

„Což by se projevilo v oblasti fiskální politiky, ve fungování eurozóny, protože Zelení říkají, že k naplnění klimatických cílů budou potřeba peníze. Ty bychom společně měli získat kolektivizací dluhů, fiskálními transfery, taky společným ručením unie za dluhy, jako tomu bylo za koronakrize. To Merkelová i CDU/CSU až dosud odmítali, případně souhlasili jen jednorázově,“ vypočítává.

Kovář upozorňuje, že by se v případě změny německé politiky mohla proměnit i evropská zahraniční a bezpečnostní politika zejména směrem ke státům s nedemokratickými režimy, jako je Čína a Ruská federace.

„Zelení totiž otevřeně tvrdí, že by zahraničněpolitické cíle, jako je ochrana demokracie, měly mít přednost. Dokonce by se k tomu měly používat obchodní nástroje, jako jsou zákazy vývozu nebo dovozu,“ myslí si Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů.

Němci jsou zelení už dávno

Ekonom České spořitelny Petr Zahradník se přidává a tvrdí, že Němci jsou bezesporu zeleným lídrem. „Dokonce dávno předtím, než měli Zelení tak silnou politickou podporu a než začali zaujímat i silné politické pozice jako dnes.“

Připomíná, že už před 15 lety vyhlásili v Německu reformu energetiky, ve které odstoupili od jádra a později ohlásili i odklon od energie založené na uhlí, a naopak příklon k energeticky obnovitelným zdrojům.

„Zelená linka je v Německu velice silně zakořeněna, a to bez ohledu na to, jestli Zelení mají tak silnou pozici jako v současnosti,“ uvažuje ekonom Zahradník.

Hosté Speciálu: Pavel Polák, zpravodaj deníku N v Německu a spolupracovník ČRo, bývalý zpravodaj ČRo v Berlíně

Miroslav Kunštát, Katedra německých a rakouských studií FSV UK

Jan Kovář, Ústav mezinárodních vztahů

Petr Zahradník, ekonom České spořitelny

Pro českou ekonomiku, která je na Němce navázaná, pak bude velmi důležité, jestli se rozhodnou pro větší ekologizaci automobilového průmyslu, nebo ne.

„Jsou to největší vlastníci klíčových firem v Česku a bude záležet na tom, do jaké míry umožní svým filiálkám se tomu přizpůsobit. Neviděl bych to v pracovní síle, ale ve schopnosti českého průmyslu se zelenému trendu přizpůsobit,“ přiznává ekonom.

„To, že to nepůjde automaticky, že to není nějaký autopilot, který se automaticky převede na zelenou linii, je ale taky jasné. Bude potřeba vyvinout obrovské úsilí, které bude něco stát. Mám pocit, že pro to, abychom si uchovali svou výlučnou pozici v automobilovém průmyslu, tak se bude zapotřebí touto cestou vydat,“ uzavírá.

Celý Speciál k německým volbám, ve kterém analytici hodnotí aktuální volební situaci a šance jednotlivých politických stran a hnutí, si poslechněte v audiozáznamu. Ptala se Šárka Fenyková.