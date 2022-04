U Plzně by mohla vyrůst továrna na baterie do elektroaut. Lokalita je v nejužším výběru Volkswagenu

Bývalé armádní letiště v Líních u Plzně je jednou ze tří evropských lokalit, které německý automobilový koncern Volkswagen zvažuje pro stavbu továrny na výrobu baterií do elektroaut. Řekli to členové vedení Plzeňského kraje včetně hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti). Podle náměstka hejtmana a poslance Josefa Bernarda (STAN) by šlo o továrnu za čtyři až pět miliard eur, tedy v přepočtu 98 až 122 miliard korun, zaměstnala by až 4000 lidí. Líně 19:51 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volkswagen hodlá v Evropě do konce desetiletí postavit několik továren na výrobu baterií. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Tým projektantů automobilky jednal v Plzni se zástupci kraje minulý čtvrtek a v příštích dnech chce projekt představit. Jednání jsou zatím formální, řekl ČTK Špoták. Kraj má 340hektarové letiště ve svém územním plánu jako strategickou rozvojovou zónu.

„Měla by to být high-tech výroba, jedna z nejmodernějších fabrik ve střední Evropě,“ uvedl hejtman. Podle něj je možné, aby taková továrna na letišti vznikla. Během jara budou diskuze o základních parametrech, jako je struktura zaměstnanců, infrastruktura a další.

„Jde o strategickou investici v rámci celé Evropy. Kdo bude mít tyto typy výroby na svém území, tak bude stahovat i příslušné výzkumné kapacity, a to je ten správný směr, kterým se dnes musíme vydávat,“ řekl Bernard. Volkswagen podle něj zvažuje v České republice jednu lokalitu a další dvě v Evropě, například v Polsku.

Podle šéfa krajského odboru regionálního rozvoje Miloslava Michalce minulý čtvrtek jednalo 40 projektantů automobilky s úředníky kraje.

„Volkswagen chce stavět v Líních, takže chce politické posvěcení. A my máme teď úkol spolupracovat a celou akci připravovat, tedy změnu územního plánu, napojení z dálnice D5, bude to obrovské množství dat,“ řekl Michalec.

Vedoucí krajského odboru investic a majetku Michal Bouřa poznamenal, že vlastníkem plochy je ministerstvo obrany, které řeší soudní spory s firmou PlaneStation. Ta má letiště od roku 2000 na 99 let pronajaté od ministerstva obrany.

„Je to o jednání. Představa je taková, že by Česká republika převedla veškeré pozemky, které tam vlastní ministerstvo obrany, na Plzeňský kraj. Otázkou je, jestli bezúplatně nebo úplatně. Jedná o tom s ministerstvem Volkswagen a všechny zainteresované strany,“ uvedl Bouřa. Podle Michalce investor garantuje, že by na letišti nechal armádní leteckou záchrannou službu.

Podle ekonomického náměstka hejtmana Romana Zarzyckého (ANO) by byl projekt za více než čtyři miliardy eur pro region velmi významný.

„Projekt bude muset projít velkou EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) a dalšími. Přijde mi to zajímavé. Uvidíme, nakolik to bude uchopitelné nejen pro kraj, ale zejména pro okolní obce,“ uvedl. Podle Zarzyckého by to měla být investice let 2025 až 2027.

Pro projekt jsou také náměstkové hejtmana Martin Záhoř (ANO) a Petr Vanka (ANO). „Bylo by velmi dobré i strategicky, protože nás čeká konverze klasického automobilového průmyslu a v kraji máme řadu subdodavatelů pro automobilky,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (ANO).

„Není to montovna, je to sofistikovaná výroba,“ dodal krajský radní Libor Picka (STAN).

Podle Michalce jsou Líně vhodnou lokalitou. Musí se prověřit, zda tam nejsou ekologické zátěže, možné napojení, dostatek pozemků, které budou potřebovat, a zřejmě se bude rušit přistávací plocha.

„Pokud by to začalo, tak se budou řešit všechny sítě, protože budou potřebovat strašně moc vody a elektřiny. Velkou výhodou je, že by se mohla využít vlečka ze Škodovky na letiště,“ uvedl. Podle Bernarda bude kraj také jednat s okolními obcemi.

Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, hodlá v Evropě do konce desetiletí postavit několik továren na výrobu baterií. Koncem března automobilka oznámila, že jednu továrnu postaví ve španělské Valencii.

Dosluhující předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer v březnu v rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že chce, aby si Volkswagen pro vybudování továrny vybral Českou republiku. Schäfer převzal od 1. dubna provozní řízení značky Volkswagen.