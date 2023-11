Gigafactory Volkswagenu v Česku nebude. Podle šéfa představenstva se elektromobilita rozvíjí pomalu

Koncern Volkswagen nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů v Evropě. Jedním z kandidátů přitom byla i Česká republika se svou zónou v Líních u Plzně. Kvůli pomalejšímu rozvoji elektromobility v Evropě pro to nyní není důvod. V prohlášení to ve středu uvedl předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume. Berlín 12:24 1. 11. 2023 (Aktualizováno: 12:48 1. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncern Volkswagen nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů v Evropě (ilustrační foto) | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

V pondělí o tom jednal s premiérem Petrem Fialou a ministrem průmyslu Jozefem Síkelou. Fiala nedávno řekl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny, se blíží ke konci. Jeho vyjádření k rozhodnutí Volkswagenu se očekává na tiskové konferenci po středečním jednání vlády.

„Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybraly: Salzgitter (Německo), Valencie (Španělsko) a St. Thomas (Kanada). Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 GWh ročně,“ uvedl Blume.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer uvedl, že z obchodního pohledu nyní nelze o další továrně rozhodnout. „Jsme odhodláni pomáhat s transformací automobilového průmyslu. Budoucnost společnosti Škoda Auto je elektrická a my jsme se zavázali do roku 2027 investovat 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace,“ uvedl.

Vedle pokračování výroby elektromobilu Enyaq v Mladé Boleslavi bude v ČR Škoda Auto vyrábět rovněž nové velké elektrické rodinné SUV na bázi studie Vision 7S.

Premiér nedávno uvedl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny, se blíží ke konci. V případě oddalování rozhodnutí by se Česko mělo podle něho soustředit na další strategické projekty.

Volkswagen vybíral mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítly místní aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisovala petice proti stavbě.

Stát investici podpořil a chtěl v místě postavit strategický podnikatelský park. Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a byla připravena dát na ně devět miliard korun.