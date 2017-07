Volný pohyb pracovníků skončí s brexitem, oznámil britský ministr

Volný pohyb pracovníků mezi Británií a Evropskou unií skončí ve chvíli, kdy země opustí evropský blok, oznámil ve vysílání britského BBC Radio 4 britský ministr pro migraci Brandon Lewis. V tu dobu, tedy na jaře 2019, už podle něj bude platit nový imigrační systém. Londýn 10:53 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský ministr pro migraci Brandon Lewis | Foto: Stefan Wermuth | Zdroj: Reuters

Ministryně vnitra Amber Ruddová v článku v deníku Financial Times uvedla, že nová pravidla pro příchody do země budou vytvořena tak, aby vyhovovala britským podnikům a také „širší společnosti“.

Právě nekontrolovaná migrace byla klíčovým faktorem, který ovlivnil výsledek referenda o setrvání v EU z června loňského roku. Podle Evropské komise nyní žije v Británii asi 3,2 milionu lidí z jiných zemí unie, Britů v EU je zhruba 1,2 milionu.

Čistá migrace do Británie, kdy se do země přistěhovalo více lidí, než z ní odešlo, ale v roce 2016 klesla na nejnižší úroveň za dva a půl roku. Vliv na to má i to, že dlouhodobě klesá zájem ostatních občanů Evropské unie o život v Británii.

Immigration Minister Brandon Lewis says free movement of labour to end in March 2019 #r4today #Brexit pic.twitter.com/ROLWRZZTYr — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) 27. července 2017

Ruddová také uvedla, že pověří nezávislou vládní komisi vyhodnocením ekonomických dopadů migrace z EU do Británie. Výsledek zprávy pak chce vzít v potaz při určování nové britské migrační politiky. Agentura AFP připomněla, že Ruddová byla během kampaně před referendem pro setrvání Británie v unii a ve vládě vystupuje proti takzvanému tvrdému brexitu, který prosazuje premiérka Theresa Mayová a někteří další ministři.

Ministryně ujistila, že vláda chce nadále přijímat ty, kteří napomáhají k prosperitě Spojeného království a že nenastane prudký zlom v migrační politice pro občany EU. To by podle AFP mohlo znamenat zřízení přechodného období po březnu 2019, kdy by měla rozluka nastat.