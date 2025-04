Podpora turismu v oblastech zasažených povodněmi pokračuje. Stát spustí druhou vlnu voucherů

Stát spustí druhou vlnu pobytů na slevové vouchery v Jeseníkách. Zájemci je budou moct získat od 18. srpna. Majitelé chat, penzionů a apartmánů se do programu můžou přihlásit za měsíc. Chystá se na to i majitelka penzionu v Malé Morávce na Bruntálsku, kterou záplavy také postihly. Jeseník 10:09 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodinný penzion Ve mlýně se chystá na druhou vlnu voucherů | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Teď vás vezmu k tomu potoku. Tam uvidíte, jak voda sebrala tu lávku. A navíc je pryč i takový průtočný rybníček pro pstruhy, který tady taky byl,“ ukazuje na zahradě, která obklopuje penzion Ve mlýně jeho majitelka Jitka Hübnerová.

Jitka Hübnerová se do druhé vlny povodňových voucherů chystá zapojit penzion Ve Mlýně | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Druhá vlna voucherů

„Tady jsou vidět ještě ty kameny kolem koryta, to musím ještě všechno spravit,“ popisuje. Loňské zářijové povodně na tomto místě napáchaly nemalé škody. „Tady byl takový malý můstek, vše vzala voda. Klienti tudy chodili do lesa, měli to moc rádi. Na jaře to musíme postavit znovu,“ vysvětluje na břehu potoka, kde původní můstek už připomíná jen provaz natažený přes oba břehy.

Slunečnou oblohu během pár minut překrývají mraky a začíná pršet. Před typickým jesenickým počasím utíkáme dovnitř rodinného penzionu, který Jitka Hübnerová provozuje společně se syny. Informace o druhé vlně slevových poukázek ji potěšila.

„Ta druhá vlna je ještě zajímavější než ta první. Protože do toho konce září klienti jezdí, ale pak říjen, listopad až do Vánoc je taková mrtvá sezona,“ popisuje. První vlna voucherů jí přinesla vyšší návštěvnost.

„Pro klienty to bylo příjemné, že ušetřili nějaké peníze za ubytování. Ale oni zase ty peníze utratili tady ve stáncích za občerstvení. Prostě ty ušetřené peníze nechali tady v regionu,“ vzpomíná majitelka penzionu v Malé Morávce.

Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Elektronická fronta

V centru Jeseníku má sídlo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, který program voucherů organizuje. Na podlaze kanceláře je několik papírových krabic s jednoduchým nápisem: vouchery.

„To jsou všechno písemnosti, které dokumentují průběh té první vlny,“ popisuje ředitel sdružení Tomáš Rak. Druhou vlnu chce ještě vylepšit.

„Budeme si více hrát s technologickými novinkami. Jako jsou třeba tzv. fronty při generování samotných poukázek. U první vlny zájemci klikli na náš web a záleželo, jaké mají připojení, jak je rychlé,“ upřesňuje manažer připravovanou novinku.

„Teď u druhé vlny se zájemce dostane do fronty a to pořadí už mu nikdo nevezme. A ten systém ho zařadí automaticky,“ popsal Tomáš Rak. Druhá vlna podle něj podpoří cestovní ruch hlavně u malých ubytovatelů.

„Jsou z dopadů těch povodní pořád vyčerpaní. A jde hlavně o ty malé ubytovatele: penziony nebo chaty. To je hlavní cíl,“ dodává.

Tady byl můstek, který sebrala zářijová povodeň | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas