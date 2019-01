Státu se v roce 2018 dařilo vymáhat daně lépe. Na DPH vybral 174 miliard, o 8 procent více

Finanční úřady vybraly loni na dani z přidané hodnoty (DPH) 413,3 miliardy korun, tedy meziročně o 8,3 procenta více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 174 miliard korun, a výběr daně tak stoupl meziročně o dvě procenta. Více stát získal loni i v případě dalších daní. Vyplývá to z dat zveřejněných Finanční správou. Praha 9:15 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podání daňového přiznání v budově finančního úřadu pro Prahu 4, Pankrác (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení loni stouply meziročně o sedm procent, tedy o 67 miliard na 1019,8 miliardy korun.

„Skutečný meziroční růst inkasa DPH byl vyšší než odhadovaný meziroční růst výdajů na spotřebu vlády a domácností, což indikuje stále pozitivní dodatečný efekt ze zavedení elektronické evidence tržeb, kontrolního hlášení a celkově to znamená efektivnější výběr tohoto daňového příjmu,“ uvedlo na počátku ledna ministerstvo financí.

DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce 23,58 procenta z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob.

Samotný státní rozpočet loni z DPH získal 279 miliard korun, meziročně o 4,9 procenta více. Na firemních daních do státní pokladny putovalo 117,5 miliardy korun, meziročně o dvě procenta více.

Z výsledků státního rozpočtu za loňský rok také vyplývá, že celostátní inkaso spotřebních daní loni stouplo o 2,8 procenta na 167,5 miliardy korun.

Od předloňského roku je účinný zákon o dani z hazardních her, který zavedl daň z hazardních her a daň z technických her. Ty nahradily odvody z loterií. Na dani z technických i hazardních her loni stát zatím získal zhruba deset miliard korun.

Průběh celostátního inkasa sdílených daní podle čísel finanční správy (v mld. Kč): DPH DPPO DPFO závislá činnost DPFO zvláštní sazba DPFO podávající přiznání odvod z loterií Daň z haradních her Daň z technických her inkaso k 31. 12. 2018 413,3 174 193,7 18,4 7,8 - 3,7 6 inkaso k 31. 12. 2017 381,7 170,6 169,2 16 7,6 0,8 2,5 6,4