Novým šéfem pražského letiště by měl být Jiří Pos. Uspěl ve výběrovém řízení, letiště vedl už dříve

Novým předsedou představenstva Letiště Praha by se měl opět stát Jiří Pos, který letiště vedl v letech 2011 až 2014. Jako nástupce Václava Řehoře, kterému ve funkci skončila smlouva, ho v tendru vybrala komise ministerstva financí. Úřad o tom informoval ve čtvrtek. Výběr komise bude ještě schvalovat výbor pro personální nominace při úřadu vlády. Devětapadesátiletý Pos je v současnosti jednatelem Letiště Karlovy Vary.

Ministerstvo financí, které zastupuje ve vztahu k letišti akcionáře, tedy stát, vyhlásilo výběrové řízení na nového šéfa letiště na začátku června.

Rozhodlo tak poté, co neprodloužilo mandát dosavadnímu šéfovi letiště Václavu Řehořovi. Ten byl v čele letiště od roku 2014, kdy nastoupil právě po Posovi.

Řehoř v březnu žádal ministerstvo o prodloužení smlouvy, ovšem neúspěšně. Ministerstvo k tomu tehdy uvedlo, že v souvislosti s dynamickým vývojem v letecké dopravě a novými výzvami považuje za vhodné vyhlásit výběrové řízení.

Kritéria hodnocení

Pos by členem vedení Letiště Praha od roku 2006, o pět let později se pak stal jeho předsedou. V čele letiště byl do roku 2014, kdy odešel do představenstva Českého aeroholdingu, tehdy mateřské společnosti letiště.

Komise v tendru vybrala ze šesti finálních uchazečů, Pos byl podle ní nejvhodnějším kandidátem. Podle ministerstva zájemce hodnotila vedle zákonných podmínek také podle informací, které uchazeči o sobě uvedli při pohovorech, a způsobilosti k výkonu funkce a prezentaci strategické koncepce.

„Po vyhodnocení všech těchto kritérií vyhodnotila komise jako nejvhodnějšího uchazeče Jiřího Pose, který je dlouholetým vrcholovým manažerem s příslušným odborným vzděláním a celoživotními profesními zkušenostmi v oblasti letectví,“ uvedlo ministerstvo financí.

Letecká krize

Letiště Václava Havla Praha je největším tuzemským letištěm. V roce 2019 před covidovou krizí odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících.

Po vypuknutí pandemie ovšem letiště prudce zasáhla letecká krize, loni tak provoz klesl meziročně o 79 procent pasažérů. Celkem jich letiště v roce 2020 odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let.

Provozní ztráta podle dřívějších údajů letiště činila asi 100 milionů korun měsíčně. Letiště zároveň kvůli krizi a oslabení provozu propustilo během roku zhruba 600 zaměstnanců. Před krizí mělo asi 2900 pracovníků. V současnosti provoz na letišti postupně roste, stále je však hluboko pod normálem.

Skupinu Letiště Praha tvoří vedle samotného letiště dceřiné firmy Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics.