Výdaje na nemocenskou kvůli covidu meziročně vzrostly o čtvrtinu, ošetřovné o polovinu

Výdaje na nemocenskou překročily za první dva letošní měsíce šest miliard korun. Jsou tak meziročně téměř o čtvrtinu vyšší. Na ošetřovném se pak v lednu a únoru vyplatilo zhruba 677,4 milionu korun. Minulý rok byla suma poloviční. Za zvýšením částek je koronavirová epidemie a nařízené uzavření škol. Vyplývá to ze zprávy o vyplacených dávkách, kterou zveřejnilo ministerstvo práce.

Z nemocenského pojištění se poskytuje nemocenská, ošetřovné, mateřská, vyrovnávací příspěvek v mateřství, otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Celkové výdaje na všechny tyto dávky za první dva měsíce činily téměř 8,7 miliardy korun.

Loni to bylo kolem 7,1 miliardy korun. Suma je tak o 23 procent vyšší. Celkem má resort v rozpočtu pro letošek 43,1 miliardy korun. Za první dva měsíce z toho pětinu vyčerpal.

Loňské výdaje za první dva měsíce jsou z doby těsně před epidemií. První případ nákazy v Česku úřady oznámily minulý rok 1. března.

Průměrně 539 korun denně

V prvních dvou týdnech nemocnému pracovníkovi náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel. Nemocenská z pojištění se vyplácí až od 15. dne stonání. Lidé, kteří se léčili déle než dva týdny, tak dostali letos v lednu a únoru celkem 6,1 miliardy.

Loni byla částka zhruba o 24 procent nižší, dosahovala 4,9 miliardy. Letos v únoru se meziročně vydalo o půl miliardy víc. „Výše průměrné denní dávky nemocenského meziročně vzrostla o zhruba 4,4 procenta na 539 korun,“ uvádí zpráva.

Za letošní leden Česká správa sociálního zabezpečení zpracovala 278 400 nemocenských, za únor pak 286 100.

Ošetřovné za zavřené školy

Běžné ošetřovné z nemocenského pojištění dostávají rodiče na děti do deseti let po dobu devíti dnů, samoživitelé a samoživitelky pak na potomky do 16 let. Krizové ošetřovné se hradí za celou dobu uzavření škol, dávka je vyšší.

Na běžném ošetřovném se loni za leden a únor vyplatilo 341,6 milionu korun. Letos lidé dostali celkem 677,4 milionu, tedy o 98 procent víc. Letos v únoru se vydalo 371 milionů, loni 179,2 milionu.

Tento rok v lednu dostala Česká správa sociálního zabezpečení kvůli zavřeným školám 15 700 žádostí o ošetřovné a v únoru jich evidovala 28 200. Celkem ale za leden vyřídila 47 000 ošetřovných a za únor 52 700.