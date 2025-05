Výdejních boxů v Česku přibývá. Občas ale na místech, kterými pak nemůže projet kočárek, ale i sanitka

Nejasná pravidla a nekontrolované umisťování, občas i na nevhodných až nebezpečných místech. Tak to v současnosti občas vypadá, když se instaluje nový výdejní box. Těch přitom neustále přibývá, v celém Česku je těchto železných schránek podle Asociace pro elektronickou komerci asi 12 500. Radiožurnál zjistil, že stát chystá nová jednotná pravidla pro jejich umisťování i odstraňování. Praha 20:13 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výdejní boxy (ilustrační foto) | Foto: Marko Erd / Petit Press | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo, že na nich pracuje spolu s dalšími úřady a institucemi. Materiál teprve vzniká a jednání běží.

„Jednotné řešení pro výdejní boxy hledáme společně s dalšími resorty a aktéry, například s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem vnitra. A také se Svazem měst a obcí. Představit bychom ho chtěli v průběhu léta, kdy by taky případně začaly práce na úpravě legislativy,“ řekl Radiožurnálu mluvčí resortu Petr Waleczko.

V současnosti mohou města a obce regulovat umístění výdejních boxů prostřednictvím tržního řádu, který určuje pravidla pro prodej a služby na veřejných místech. Nové řešení by mělo být podle ministerstva pro místní rozvoj komplexnější. Záleží ale, v jaké podobě nakonec bude, zda jen jako metodika, anebo zda bude nutná změna zákona - v takovém případě by tuto problematiku už řešila nová vláda.

Tento ministerský materiál by mohl doplnit i jiný dokument, a to kodex, který dává dohromady Svaz měst a obcí s Asociací pro elektronickou komerci. Ta sdružuje přes 600 firem, mezi kterými jsou i eshopy a kurýrní služby, které boxy provozují.

„Třeba tam, kde je více výdejních boxů vedle sebe, tak jakým způsobem je třeba instalovat. My do toho kodexu chceme zahrnout ať už spolupráci těch ‚boxařů‘ třeba kvůli tomu vizuálu, tak samozřejmě spolupráci s těmi obcemi, třeba kvůli té komunikaci, zrychlení řízení, aby se ty boxy opravdu nestavěly tam, kde to nevyhovuje, ale tam, kde to vyhovuje všem. To znamená tomu provozovateli, obci jako samosprávě a samozřejmě zákazníkům,“ uvedl ředitel Asociace Jan Vetyška.

Některá města si ale už mezitím vytvářejí pravidla vlastní, třeba Pardubice. Tamní městská rada před pár dny přijala vlastní strategii. Vlastní řešení má i Praha, už brzy by se jimi měla zabývat rada hlavního města. V Praze se zapojil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kde boxy stavět?

„Úplně ideální je integrovat je do stávajících objektů, do výloh nebo je přičleňovat k fasádě, pokud je někde dostatečně široký chodník. Ale pokud je to u historických objektů nebo to narušuje nějaké kompoziční osy nebo to zasahuje do zeleně, tak to jsou místa, která ta pravidla vylučují,“ zmínila některé náležitosti za IPR Kristýna Lhotská.

Dokument pro Prahu původně vytvořil Institut plánování a rozvoje už v roce 2022, tento nový materiál je tak jeho aktualizací. Výdejním boxům a jejich podobě a umístění se věnuje i nezisková organizace Naše kultivovaná města.

Tato organizace na základě veřejné výzvy, do níž se přihlásilo osmnáct měst včetně Pardubic, vypracovala strategii pro výdejní boxy. Podílel se na ní i zmíněný Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy.

Města se o nich dozví poslední

„Strategie řeší, aby ty boxy neblokovaly dopravu, nevadily ve výhledu, nezpůsobily světelné znečištění, neobtěžovaly hlukem místní nebo aby nebyly nevhodně u hřbitova, u různých pietních míst, u pomníků obětem války, vedle soch a podobně,“ popsala zakladatelka neziskové organizace a designérka Veronika Rút.

Podobné problémy s umístěním boxů, které Veronika Rút zmiňovala, řešil třeba Hradec Králové, kde byl box ve velmi těsné blízkosti u sochy. Doteď se s umisťováním výdejních boxů postupuje poměrně hekticky.

Jak nám popsal za Svaz měst a obcí Dan Jiránek, tak města se o umístění boxu na některých místech dozvídají často vlastně jako úplně poslední, až když je box instalovaný a většinou když jsou s ním právě nějaké problémy.

„Města se to dozví, až když je box instalovaný. A pak nastávají ty problémy, když se ukáže, že to je na síti, že to brání ve výhledu. Nebo že tam neprojede sanitka. Anebo když se ten box otevře, tak že tam neprojede matka s kočárkem pro dvojčata a podobně. Většina měst se to dozvídá ex post, a to je ten největší problém,“ uzavřel Jiránek ze svazu měst a obcí.

Na vedení měst pak podle něj chodí stížnosti a až pak se v podstatě začne řešit případný přesun výdejního boxu.