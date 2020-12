Aby děti nevstupovaly do dospělosti se závazkem. Návrh na omezení dětských dluhů poslanci nezavrhli

Sněmovna dala šanci navrhovanému omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo možné podle vládní novely občanského zákoníku jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by předloha ohraničila také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Návrh po úterním úvodním kole projedná ústavně-právní výbor.

