Unie se chystá na dva zimní scénáře. Na postupné a rozsáhlé výpadky elektřiny v členských státech

Zadrhnutí dodávek energie spojené s válkou na Ukrajině by letos v zimě mohlo v Evropské unii způsobit rozsáhlé výpadky proudu, píše americký deník The Washington Post. Podle eurokomisaře pro krizové řízení Janeze Lenarčiče se Evropská unie připravuje hned na dva scénáře: první se chystá pro případ, že několik členských států pocítí výpadky elektřiny. Druhý pracuje s možností, že by výpadky proudu nastávaly v mnoha státech současně.

Praha 21:28 9. října 2022