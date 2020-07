Některé firmy v Česku nově vyplácí mzdu častěji, kvůli pandemii by tento způsob mohl být obvyklejší

Češi jsou dlouhodobě zvyklí na vyplácení mezd jednou měsíčně. Některé firmy ale umožnují svým lidem vybírat si peníze za odpracované hodiny i víckrát - třeba každý týden. Výplaty několikrát za měsíc by se mohly stát obvyklejšími i kvůli pandemii koronaviru, která zasáhla nejen firmy a příjmy lidí. Podle společnosti LMC, pod kterou patří pracovní portál Jobs.cz, 60 % zaměstnaných lidí není schopno uhradit neočekávaný výdaj okolo 10 tisíc korun. Praha 10:52 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jobs Index společnosti LMC ukázal, že víc než polovina lidí má problém zaplatit jednorázový výdaj okolo 10 tisíc korun. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ondřej Špryňar pracuje jako kurýr u společnosti DoDo, která zákazníkům zařídí i přiveze vše, co je legální. Nově společnost umožňuje zaměstnancům, aby si vybírali peníze za odpracované hodiny víckrát do měsíce - a to klidně i po jednom dni. I když Ondřeji Špryňarovi nedělá problém vyjít s výplatou, častější vyplácení peněz oceňuje.

„Mám malé dítě a manželku na mateřské dovolené, takže občas se stane, že nás nějaké neplánované výdaje překvapí. Posledně to byla například lednice, kterou jsme museli vyřešit okamžitě. Takže jsem rád, že jsme to zvládli bez drahé spotřebitelské půjčky,“ řekl Radiožurnálu.

‚Na knap s příjmy‘

Jobs Index společnosti LMC ukázal, že víc než polovina lidí má problém zaplatit jednorázový výdaj okolo 10 tisíc korun. Podle průzkumu startupu Advanto, který přišel s mobilní aplikací, díky které si lidé můžou vybrat část mzdy dopředu před výplatním termínem, dlouhodobě každý třetí žije v Česku od výplaty k výplatě. Podle zakladatele startupu Martina Frotelného právě nová aplikace může lidem pomoci s nečekanými výdaji.

„My vlastně tu částku, která je dostupná k výběru limitujeme, dáváme tam limit 50 procent, tak aby ta největší část mzdy vždy v ten klasický výplatní termín, aby lidé mohli uhradit ty největší účty, jako je nájem. Jsme hrozně rádi, že zaměstnanci Advanto nezneužívají, vybírají si jen menší částky například na jídlo nebo benzín,“ popsal Fortelný fungování průběžného vyplácení mezd.

Podle Tomáše Dombrovského z pracovního portálu LMC by mohlo být vyplácení mezd víckrát do měsíce kvůli koronaviru mezi firmami v Česku obvyklejší. Už kvůli tomu, že někteří lidé kvůli nouzovému stavu přišli o část příjmů.

„Musíme vycházet z toho, že jsou ti lidé na knap s příjmy - minimálně polovina té zaměstnané populace, tak z toho pramení, že ta častější výplata může být preferovaným řešením. Nebo zálohová výplata, nebo výplata na chráněný účty, to je pro těch 15 % lidí, co mají na krku exekuce, nebo vymahače a inkasní agentury. Tak jim opravdu pomůže když jim zaměstnavatel dá část mzdy, na který si vymahači ani ty agentury nesáhnou,“ vysvětloval Dombrovský.

Problém s cash flow

Častější vyplácení mezd by navíc mohlo být výhodné i pro některé firmy - zvlášť po koronavirové krizi - myslí si to právní expertka z Hospodářské komory Kateřina Kozáková.

„Důvodem bude to, že firmy mají sami problém s cash flow a s úhradami od svých odběratelů. Hospodářská komora by ale doporučila, aby měli se zaměstnanci o tomto uzavřené dohody, že ty mzdy budou poskytovány ve dvou, nebo třeba ve třech termínech,“ uvedla Kozáková.

Zálohy na mzdy jsou poměrně obvyklé třeba u výrobních firem nebo agenturních pracovníků - tedy mezi lidmi s nízkými příjmy. Tomáš Surka ze společnosti Quanta Human Resources ale upozorňuje, že častější příjmy nenaučí Čechy spořit a pro firmy jsou navíc takové kroky administrativně náročné.

„Výplaty jako takové, které by se skutečně dopočítávaly, tak by to byla komplikace velká, pokud se ale bavíme o formě spíše těch záloh, tak tam to zas tak administrativně náročné není. Spíše je namístě zamyslet se nad tím, jestli je to něco, co těm lidem skutečně pomůže nebo ublíží. U nízkopříjmových samozřejmě může být ten problém, že jako ty zálohy, tak případně častější výplatu utratí každý týden a nikdy se u nich žádný větší peněžní obnos nesejde,“ upozornil Surka.

Výplaty víckrát než jednou v měsíci jsou obvyklé třeba Spojených státech - kdy zaměstnanci dostávají odměny každý týden. Na častější vyplácení jsou zvyklí ale třeba i lidé v anglosaských zemích.