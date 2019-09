Češi začali odkládat více peněz stranou, přesto by každý pátý nevyžil z úspor déle než měsíc

Finanční gramotnost se v Česku zlepšuje jen velmi pomalu. Potvrzuje to Index finanční gramotnosti, který každý rok zpracovává Česká bankovní asociace. Lidé si ale začali odkládat víc peněz stranou – přesto by každý pátý z uspořených peněz nezvládl vyžít déle než měsíc. Praha 15:48 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naprostá většina Čechů si myslí, že jsou jejich znalosti v oblasti financí dostačující. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Finanční gramotnost Čechů se za poslední rok příliš nezlepšila, alespoň podle Indexu finanční gramotnosti České bankovní asociace. Ten letos dosáhl 57 procent a za poslední rok se tak zlepšil pouze o jeden bod.

Naprostá většina Čechů si myslí, že jsou jejich znalosti v oblasti financí dostačující. Přesto ale velká část z nich přiznává, že se často raději poradí – třebas odborníkem, známým nebo si vyhledají informace na internetu. Jen 15 procent lidí je přesvědčených, že jsou schopni své finance ukočírovat bez jakékoliv pomoci okolí, v takovém případě jde nejčastěji o vysokoškoláky. Na druhé straně si každý desátý často nebo vůbec neví s financemi rady.

Nejméně se lidé orientují v investicích – tedy jak zhodnocovat své peníze. Ale také v ochraně peněz, úvěrech a půjčkách. Naopak nejlépe mají zvládnuté hospodaření domácností.

Stranou z výplaty, alespoň malou částku si odkládá naprostá většina lidí. A to hlavně na nečekané události a také na stáří. Nejčastěji jde o Čechy mezi 35 až 64 rokem a také vysokoškoláky. I přesto by ale podle Indexu finanční gramotnosti každý pátý z uspořených peněz nezvládl vyžít déle než měsíc a třetina lidí by nevyžila z úspor déle než tři měsíce.

Začít hned od začátku

„Úplně nejčastěji si odkládáme na budování finanční rezervy mezi 1000 a 2500 Kč. Podobnou částku poté odkládáme i na stáří. Ona ideální částka pro každého neexistuje. Doporučujeme mít stranou uloženo kdykoliv k dispozici šestinásobek měsíčních výdajů té rodiny nebo osoby,“ říká gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace Helena Brychová.

Celá pětina lidí si ale podle průzkumu odkládá jen částky do tisícovky. Čtyři procenta lidí si pak rezervu vytváří příležitostně.

Ideální je si začít spořit na stáří hned od začátku. Podle České bankovní asociace klidně hned od prvních brigád a to třeba 10 procent z výplaty, tak se totiž rezerva na stáří naspoří nejjednodušeji. Třeba částky nad 10 tisíc korun měsíčně si odkládají dvě procenta Čechů - naopak téměř každý druhý si na důchod odloží nejčastěji částku do tisícovky.

Lidé se na stáří zajišťují i jinak a to především nemovitostmi, tedy domem nebo bytem popřípadě pozemkem. Pětina lidí si pak peníze ukládá do investic - třeba do zlata nebo akcií a 3 procenta Čechů pak například do veteránů.