Výplaty v eurech? Ekonomický nesmysl, říká Kovanda. Nelegálně se to děje už dnes, oponuje Stroukal

Češi by mohli dostávat výplaty v eurech. Navrhuje to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v rámci tzv. podnikatelského balíčku. „Plošné uplatnění výplaty v eurech je ekonomický nesmysl. Ochromovalo by to měnovou politiku ČNB," říká ekonom Lukáš Kovanda. „S návrhem souhlasím. Proč někomu bránit v tom, aby uzavřel dobrovolně kontrakt, jaký chce," oponuje ekonom Dominik Stroukal v Pro a proti. Pro a proti Praha 17:51 28. května 2024

Vyplácet mzdu či plat v cizí měně bude podle návrhu ministra Síkely možné pouze na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Podle Kovandy jde ale o polovičaté řešení.

Výplata v eurech? Byl by návrh ministra Jozefa Síkely přínosem pro českou ekonomiku? A přiblížil by zemi k přijetí eura? Karolína Koubová se ptá ekonomů Dominika Stroukala a Lukáše Kovandy

„Buď přijměme euro, anebo si nechejme korunu. Jinak nebudeme mít výhodu ani z jednotné měny, ani z koruny, protože klíčovou výhodou koruny – setrvání při ní – je nezávislá měnová politika. A ta musí být co nejúčinnější. A toto ji bude prostě ochromovat,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank.

Stroukal připouští, že to bude mít dopady na měnovou politiku České národní banky. Výplaty v eurech by podle něj ale ukázaly, jaký mají Češi vztah k euru.

„Kdokoliv se obává toho, že to výrazně sníží účinnost měnové politiky, tvrdí tím, že tady bráníme nějaké mase lidí, aby dělali něco, co dobrovolně chtějí, úplně nesmyslným zákazem. Pokud je tady skutečně taková poptávka po euru, máme jednu z odpovědí na otázku, jestli tady mít euro, nebo ne, už zodpovězenou. Pokud ho lidi nechtějí, tak nám to může být jedno, jestli to otevřeme,“ naznačuje ekonom, který přednáší a vede strategii na Metropolitní univerzitě Praha a je také členem Národní ekonomické rady vlády.

Kovanda připomíná, že velcí zaměstnavatelé po euru volají už nyní, protože pro ně z toho plynou mikroekonomické benefity. Makroekonom to ale musí podle něj vnímat celkově.

„Jestliže by došlo k nějakému výraznějšímu prostoupení eura českou ekonomikou, k tzv. euroizaci, byl by třeba boj s inflací tak, jak jsme ho zažili v posledních letech, ještě vleklejší a strastiplnější. Což by výrazně ochromovalo třeba kupní sílu tuzemských domácností. Protože boj s inflací by nemohl být tak účinný. Pokud bychom tedy měli euro, měli bychom výrazněji vyšší inflaci v uplynulých letech, než jsme měli s korunou. Byť samozřejmě řadě lidí se to nezdá,“ konstatuje ekonom.

Stroukal argument, proč rovnou nepřijmout euro, prý chápe. Je to ale podle něj v Česku nyní politicky nemožné.

„Alespoň se ale liberalizuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Chápu, že to snižuje účinnost měnové politiky. Ostatně centrální banka vidí už teď, že k nějaké euroizaci dochází. Teď by to bylo ještě o něco více a proč nejít o krok dál?“

„Připadá mi zvláštní, proč bráníme někomu v tom, aby dobrovolně uzavřel kontrakt takový, jaký chce. Pokud to děláme kvůli tomu, abychom posílili měnovou politiku, takových argumentů bychom mohli mít celou řadu. Mohli bychom se zavírat před světem proto, abychom posílili českou měnovou politiku. Ale to přece nechceme, protože žijeme v liberálním světě a chceme lidem dát nějakou autonomii ve smluvních vztazích,“ naznačuje.

Z obou systémů to horší

Podle Kovandy by se ochromení nezávislé měnové politiky promítlo negativně do celkového ekonomického výkonu českého hospodářství.

„Pokud bychom umožňovali výplatu v eurech, pak jí ale umožněme tak, jak to třeba v 70. letech navrhoval klasický liberální ekonom Friedrich August von Hayek, tedy i v dolarech, britské libře, ve zlatě. On byl pro nějaký systém paralelních měn, denacionalizaci měn, ale se vším všudy.“

„Řešením, že budeme dávat lidem na výběr mezi dvěma centrálními bankami, z nichž ale ani jedna nemůže fungovat efektivně, protože ČNB bude ochromená euroizací a protože nebudeme stále mít euro, bude ochromená i měnová politika Evropské centrální banky, vlastně získáme z obou systémů spíše to horší než to lepší. Takže proto říkám, zůstaňme na koruně včetně výplat, anebo přejděme na euro. Ale se vším všudy i s měnovou politikou ECB,“ vysvětluje.

Stroukal připomíná, že už dnes jsou v Česku výplaty v eurech možné, akorát ne legální.

„Když se bude chtít zaměstnavatel domluvit se zaměstnancem, nažene ho do švarcsystému, kde si to dokáže nafakturovat v eurech. A víme, že se to děje. Byznysy mezi sebou můžou fungovat v eurech. My prostě akorát teď říkáme, že je tady skupina lidí, kteří jsou na plné úvazky nebo na jiné pracovní smlouvy, a ty diskriminujeme, protože jim to neumožníme nebo v nějaké minimální části,“ říká člen Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu, audio najdete nahoře ve článku.