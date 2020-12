Problematické praktiky dodavatelů energií nezmizely, novela zákona má ve sněmovně už dva roky zpoždění

Matka dvou dětí Veronika z Prahy po nastěhování do nového bytu podepsala smlouvu na odběr elektřiny a plynu u společnosti PRE - nabídka jí totiž přišla výhodná.

Po dvou letech jim firma smlouvu automaticky prodloužila, už ale za méně výhodných podmínek. A odstoupit od ní rodina nezvládla, protože nepodali výpověď mezi 100. a 80. dnem před koncem smlouvy. U dodavatele tak zůstali další dva roky. A situace se opakovala.

„Teď to bylo zas tak, že smlouvu musíte vypovědět nejméně čtyři měsíce před vypršením. Ale v srpnu fakt nepřemýšlíte nad tím, že musíte dát výpověď energií, protože jinak se vám to v novým roce zase automaticky prodlouží. Takže zase jsme to prošvihli,“ říká Veronika Radiožurnálu.

„Na druhou stranu je evidentní že je tady snaha firmy obchod zkomplikovat. Že se na to většina lidí radši vykašle,“ dodává.

Podle PRE byly složité výpovědní lhůty u starých smluv, které firma naposled dávala zákazníkům v roce 2017. Od té doby jsou výpovědní podmínky jednodušší.

„Je tedy možné, že ten, kdo měl smlouvu na tři roky, tak mu v letošním roce dobíhala. A řekněme, že až do konce letošního roku tyhle podmínky platily. Od roku 2018 už toto ustanovení vůbec neaplikujeme, sjednotili jsme lhůtu na čtyři měsíce u všech akčních produktů,“ říká mluvčí PRE Petr Holubec.

Velké množství překážek

Právě komplikované a měnící se podmínky výpovědi můžou být jedním ze způsobů, jak ztížit zákazníkovi přechod ke konkurenci.

„Je tady řada energetických firem, které vědí že nemají kvalitní produkt. Že ve chvíli, kdy si zákazníci porovnají nabídky s jinými firmami, budou chtít odejít. A proto vytvářejí spoustu umělých překážek - složité výpovědní lhůty, termíny které není nikdo schopen dodržet, protože jsou nesmírně složité. S jediným důvodem: aby odchod byl co nejkomplikovanější a lidé ho nezvládli,“ upozorňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Tomáš Prouza.

Některé firmy dokonce nechtějí vydat zákazníkovi podepsanou smlouvu, kterou například ztratil při stěhování do nového bydliště, upozorňuje na další problém mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

„To může být nejen nevýhodné, protože nemůžou přejít k jinému, levnějšímu dodavateli, ale může to spotřebitele například dovést do situace, kdy se od požadovaného data upsal k jinému dodavateli, jednu ze smluv tedy musí předčasně ukončit a na takový krok bývají navázané sankce. Zpravidla ve výši několika tisíc korun,“ přibližuje.

Energetický regulační úřad registruje ale i případy, kdy dodavatelé odrazují zákazníky od odchodu k jinému dodavateli, třeba za pomoci výhrůžek odpojením od energií.

Podobné zkušenosti má se zprostředkovateli energií i Česká obchodní inspekce.

„Více než 95 % kontrol končí tím, že zjistíme nekalou nebo dokonce agresivní obchodní praktiku - tlačí lidi do kouta, klamou spotřebitele, vytvářejí různé překážky, aby nemohli odstoupit od smlouvy, a to se původně ta nabídka zdála nezávazná, pak ale spotřebitel zjistí, že opak je pravdou. Takže doporučujeme stále vyhýbat se všem nabídkám po telefonu nebo když někdo zazvoní u dveří,“ nabádá mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Regulační novela

I před takovými nepoctivými praktikami by měla chránit spotřebitele novela energetického zákona – jenže ta má už dva roky zpoždění. A prvním čtením v Poslanecké sněmovně zatím nestihla projít ani v letošním roce.

„Jediným způsobem, jak by novela mohla začít platit od července příštího roku, je, že poslanci tento týden začnou projednávat novelu, že ji nikdo nebude zdržovat. Pak by to mohlo mít ještě šanci. Jinak to bude znamenat posun až od ledna 2022,“ dodává Tomáš Prouza.

Spotřebitele tak v tuto chvílí chrání před nepoctivými zprostředkovateli a dodavateli energií Deklarace na ochranu spotřebitele 2.0. V ní se signatáři zavazují k férovému chování ke svým zákazníkům. Jenže ji nepodepsaly zdaleka všechny společnosti, které na tuzemském trhu působí.