Výrobce čipů Intel zaspal nástup AI. Propustí 15 procent zaměstnanců a ruší stavbu továren v Evropě

Americký výrobce čipů Intel propustí 15 procent zaměstnanců, do konce roku by jich v podniku mělo pracovat zhruba 75 tisíc. Firma se potýká s výrobními problémy a opouští také plán na výstavbu továren v Německu a v Polsku. Intel to oznámil ve čtvrtek v tiskové zprávě spolu s hospodářskými výsledky za druhé čtvrtletí, ve kterém prohloubil svou miliardovou ztrátu.

Santa Clara (USA) 9:58 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít