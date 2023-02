Největší ceny budou v prvních dvou dnech. Pak to půjde dolů, říká k pamětní tisícikoruně numismatik

Pamětní tisícikoruna vydávaná od středy Českou národní bankou k třicetiletému výročí rozdělení měny přilákala davy zájemců. Před branami instituce se stojí fronty tvořené ze sběratelů, ale také lidí, kteří ve speciální bankovce vidí investiční příležitost. „Vždycky každého, kdo chce investovat do bankovek a mincí, odrazuji,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Aleš Kohout z České numismatické společnosti. Praha 17:02 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroční tisícikoruna označená přítiskem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Myslíte si, že pamětní tisícikoruna, kterou vydala Česká národní banka k třicetiletému výročí rozdělení české a slovenské měny, bude mít v budoucnu vyšší cenu?

Byl bych k nárůstu ceny skeptický. Ten náklad je hrozně vysoký. Jedná se o 200 000. Sběratelů bankovek, když budu hodně velký optimista, je 5000 či 6000.

Do budoucna bankovka neklesne pod nominální cenu, ale myslím si, že největší ceny budeme zažívat v těchto prvních dvou dnech. Včera se někde prodávala i kolem 4000 či 5000. Ale jakmile se celý náklad 200 000 dostane mezi obyvatelstvo, tak cena půjde dolů.

Takže byste neřekl, že se jedná o dobrou investici?

Vždycky každého, kdo chce investovat do bankovek a mincí, maličko odrazuji. Prvním krokem by totiž mělo být sběratelství. Investice vzniká sběratelstvím a znalostmi, který se spojí. Ale jenom prvoplánová investice takto nefunguje, ani fungovat nemá.

Co si myslíte o tom, že někteří lidé stáli ve frontě na bankovku klidně i celou noc v mrazu? O čem to vypovídá?

Nechci se nikoho dotknout, ale já bych nikde celou noc nestál, i kdyby tam dávali zadarmo zlaté prase. Vypovídá to o zájmu o numismatiku a všechny věci, které jsou s ní spojeny. Vypovídá to i o velkém cenovém nárůstu, ke kterému tady došlo v souvislosti s covidem. Asi je to touha lidí zbohatnout.

Fronta před Českou národní bankou na výroční tisícikorunu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Růst hodnoty oběživa

Máte nějaký příklad z historie, kdy taková speciální bankovka nebo mince dosáhla vysoké hodnoty v průběhu času?

Mám příklady dva, pozitivní i negativní. Na Slovensku v roce 2000 vydali sady bankovek s přítiskem bimilénium. Nejvyšší nominál byl 5000 korun slovenských a bylo jich vydáno něco málo přes 10 000 kusů. Ještě loni, po dvaceti letech, se bankovka prodávala za nominál plus deset procent. A srovnejte si 10 000 versus 200 000 vydaných, jako to je v případě této výroční tisícikoruny. Takže to je ten negativní příklad.

Fronta před Českou národní bankou na výroční tisícikorunu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A teď pozitivní příklad. Před třemi lety vydala Česká národní banka pamětní stokorunu s přítiskem vzniku měny. Ta se normálně dala vzít za nominál a dneska běžně stojí řádově 1000 až 2000 korun. To znamená během tří let zhodnocení o 1000 - 2000 procent. Bylo jich také 200 000.

Jaká jsou tedy kritéria pro to, aby hodnota bankovky nebo mince v čase vzrostla? Jde o počet výtisků?

Kromě počtu výtisků nebo emitovaných kusů roli hraje oblíbenost mezi veřejností a sběrateli. Česká národní banka vydává i pamětní stokoruny, které jsou v jiném formátu než klasické peníze. Je například vydaná stokoruna s Rašínem, stokoruna z Englišem. Náklad je jenom 20 000 kusů a tam k žádnému výraznému cenovému skoku nedošlo. Bankovky stojí třeba dvojnásobek toho, za co se daly koupit v České národní bance.

Těžko říct, to ukáže čas, ale osobně jsem skeptický.