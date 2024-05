Vyrostou u nich větrné elektrárny, ale něvěděli to. Vedení Strmilova podepsalo smlouvu už před lety

Do zvlněné krajiny okolo Strmilova na Jindřichohradecku by mělo přibýt osm větrných elektráren. Obyvatelé města se to dozvěděli na setkání se zastupiteli a zástupci energetické firmy. Většina místních lidí neměla o plánech radnice ponětí, ačkoli město už uzavřelo smlouvu s první firmou. Strmilov 13:30 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle starosty jsou stavby elektráren pro město výhodné, místní nesouhlasí (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Město Strmilov zhruba před dvěma lety zahájilo spolupráci s firmou Meridian. Jedná se o lokalitu před Českou Olešnou, kde mají do budoucna stát větrné elektrárny,“ oznámil na veřejném projednávání starosta Strmilova Martin Novák (nez.).

Jenže místní o tom nevěděli. A to přesto, že firma Meridian už počítá s výstavbou tří větrníků v lokalitě kolem kapličky na Českou Olešnou.

Teď navíc Strmilov oslovila další firma, která chce také stavět větrníky. „V další fázi nás oslovila společnost Jipocar Power, která má zájem pokračovat ve větrném parku v lokalitě, kde bude budovat firma Meridian,“ potvrdil starosta.

Zatím není jasné, kolik větrníků druhá firma postaví, ani jak budou vysoké. Mělo by jít o maximálně pět strojů s výškou do 150 metrů. „Jak by měly vypadat, to ještě nedokážeme říct. Zpracovává se studie,“ uvedl jednatel firmy Jipocar Power Kamil Vondráček

Výhody? Místní nesouhlasí

Podle starosty Nováka jsou stavby elektráren pro město výhodné. „Není samozřejmě moc lidí, kterým by se tyto výškové stavby líbily, ale vždycky je to něco za něco. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo spolupráci, čili ty výhody pravděpodobně převažují,“ vysvětlil rozhodnutí radnice.

Provozovatel elektrárny totiž přispívá do rozpočtu obce. Jak pak obec s penězi naloží, je na zastupitelích. „Je to každoroční platba té obci, její výše závisí na výkonu elektrárny,“ vysvětlil Kamil Vondráček.

Když si ale obyvatelé Strmilova spočítali výhody, spokojeni nebyli. „Když se to přepočítá, vychází to na 3000 korun na obyvatele za rok. Stojí to za to, že si tady zkazíme krajinu? Podle mně ne,“ argumentovala jedna z účastnic veřejného projednání.

„Můj domov přece nekončí za vraty, to je ta krajina kolem,“ zlobil se pan Martin. Ve Strmilově žije se svou rodinou, na větrníky se dívat nechce.

Podle paní Vlasty je okolní krajina k nezaplacení. „Jezdím sem kvůli té krajině, to nejde takhle kalkulovat. Za peníze prodají krajinu,“ stěžuje si.

„To je rekreační oblast, kam se lidé nestěhují proto, že by tu byla spousta pracovních příležitostí a mnoho služeb, ale proto, že je to tady hezké. Ač nemám nic proti větrným elektrárnám, tak taková výstavba v této oblasti způsobí mnohem větší ztráty, než budou přínosy,“ řekl Jan Bale.

Pokud by zastupitelé schválili i smlouvu s druhou firmou, mohlo by u Strmilova vyrůst až osm větrných elektráren.