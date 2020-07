V USA začíná výsledková sezona, analytici očekávají u firem největší propad zisku od globální krize

Ve Spojených státech příští týden začíná výsledková sezona, která zřejmě ukáže nejvýraznější propad zisku za posledních 12 let, respektive od globální finanční krize. Hlavní akciové indexy od letošního minima, kde se kvůli šíření koronaviru ocitly v březnu, většinu ztrát už smazaly a podle analytiků je možné, že investoři i výrazný propad zisku přejdou bez povšimnutí, pokud firmy ve svém výhledu ukážou optimismus ohledně pokračujícího oživení. Washington 9:26 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obchodník na newyorské burze (ilustrační foto) | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Analytici podle společnosti Refinitiv očekávají, že firmám z indexu S&P 500 za druhé kalendářní čtvrtletí klesl souhrnný zisk meziročně o 44 procent, což by byl nejhorší výsledek od čtvrtého čtvrtletí 2008, kdy propad zisku činil 67 procent.

Ekonomika se tehdy potýkala s dopady krachu americké investiční banky Lehman Brothers a globální finanční architektura byla na pokraji kolapsu.

Tentokrát jsou důvody propadu zisku jiné a stále není možné předpovědět, jak vážné budou a jak dlouho vytrvají. Analytici ale předpokládají, že druhé čtvrtletí bude z hlediska hospodaření firem nejhorší za dobu nynější pandemie způsobené šířením nového koronaviru. Propad hrubého domácího produktu (HDP) za druhé čtvrtletí v USA velmi pravděpodobně přesáhne 30 procent.

„Americké firmy nám teď ukážou to nejhorší čtvrtletí od globální finanční krize,“ poznamenala hlavní analytička společnosti Ally Invest Lindsey Bellová. „Ale protože tolik firem teď neposkytuje žádný výhled hospodaření, investoři se nebudou rozhodovat pouze na základě hospodářských výsledků. Sledovat budou i trendy po skončení čtvrtletí. Růst počtu případů nákazy koronavirem, výhled managementu a vývoj cen, to všechno by mohlo mít značný vliv, a tedy i vést k výrazným cenovým výkyvům,“ dodala.

Hospodářské výsledky

Hospodářské výsledky v nadcházejícím týdnu zveřejní například nápojový gigant PepsiCo, streamovací služba Netflix nebo velké bankovní domy, jako je JPMorgan Chase, Bank of America nebo Goldman Sachs.

Přidají se i výrobci léků a hygienických potřeb Johnson & Johnson či Abbott Labs. Ve finančním sektoru se přitom v úhrnu čeká nejvýraznější propad zisku, meziročně o 52 procent.

Zveřejněny budou v týdnu i některé důležité statistiky, například inflace a maloobchodní tržby. Ty před měsícem ukázaly překvapivý nárůst o 17,7 procenta, ekonomy ale zajímá, zda opětovné zavádění některých omezení kvůli rychlejšímu šíření koronaviru bude mít negativní dopady na ochotu spotřebitelů utrácet.

„Já myslím, že to nakonec bude o hospodářských výsledcích, nikoliv o tom, jaká budou ta čísla. Čísla nikoho nezajímají,“ řekl hlavní investiční analytik společnosti Bleakley Advisory Group Peter Boockvar. „Nejdůležitější výsledky budou mít technologické firmy, podniky jako výrobci polovodičů, které se používají v automobilech, počítačích a mobilních telefonech. Právě tyto firmy nám musejí říct, že máme dobré vyhlídky, a že si tedy naše akcie zaslouží být na historických maximech,“ dodal.

Hlavní akciové indexy v USA v březnu kvůli pandemii oslabily o více než 40 procent, většinu ztrát už ale smazaly. Index Nasdaq Composite, v němž je zahrnuta řada firem z odvětví vyspělých technologií, už smazal ztráty všechny a je na rekordu.