Operátoři se zatím levnější výstavby sítí pro rychlý internet nedočkají. Proti je ministerstvo financí

Pokud chtějí poskytovatelé internetu budovat síť pro rychlé připojení přes cizí pozemky, musí za to zaplatit majitelům, tedy státu, samosprávám nebo soukromým vlastníkům.

Ministerstvo průmyslu chtělo tyto jednorázové poplatky v případě státních pozemků zrušit, aby se tím snížily náklady na vybudování optických sítí. Změnu se pokusilo prosadit v novele zákona o elektronických komunikacích, která nedávno prošla připomínkovým řízením.

V současnosti za zřízení takzvané služebnosti musí poskytovatelé internetu zaplatit poplatek podle znaleckého posudku. V některých lokalitách jsou ale podle operátorů i přesto ceny tak vysoké, že se pokládání vysokorychlostních sítí kvůli nim nemusí vyplatit.

Ministerstvo financí ale tvrdí, že vedení sítě pozemek znehodnotí a že jeho vlastník by za to měl dostat peněžní náhradu. Navíc podle resortu musí poplatky hradit i společnosti, které budují jiné infrastrukturní stavby, například vodovod, přívod plynu nebo elektřiny.

„Ministerstvo financí přistupuje k jednotlivým subjektům rovně se snahou zajistit dosažení spravedlivé náhrady za znehodnocení nemovitých věcí zatížených věcným břemenem či služebností,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí resortu Anna Fuksová.

S touto argumentací se finance proti snaze ministerstva průmyslu postavily v připomínkovém řízení. V tom navíc upozorňovaly, zda bezplatné služebnosti na státních pozemcích pro internetové sítě nejsou nedovolenou státní podporou. Ministerstvo průmyslu na výhrady přistoupilo. Společně teď připravují vyhlášku k zákonu o oceňování majetku.

Jednání podle náměstka ministra průmyslu Petra Očka směřují k tomu, aby se ceny za služebnosti alespoň nějak zastropovaly. „Měla by to být metodika, která řekne parametry limitů úhrad za služebnosti na majetku státu,“ řekl. Detaily podle něj ještě nejsou vyřešeny. Jasno by podle něj mohlo být v řádu měsíců.

Priorita ministerstva

Rozvoj sítí pro rychlý internet je přitom jedna z priorit ministerstva průmyslu. Mezi operátory, kteří investují do budování přípojek v místech, kde internet není vůbec nebo je připojení pomalé, dokonce rozděluje miliardy na dotacích.

Optické sítě pro rychlý internet přitom v Česku nebudují jen velcí operátoři, ale hlavně ti menší, kteří působí v regionech. Podle Jakuba Rejzka, prezidenta Výboru nezávislého ICT průmyslu, který takové společnosti sdružuje, jsou poplatky za uložení sítí do státních pozemků ty nejdražší.

„Ministerstvo průmyslu podle mě může a mělo by obhájit, aby se ukládání do státních pozemků obešlo bez těchto cenových požadavků,“ podotýká. V některých lokalitách se podle něj ceny za pronájmy vyrovnají ceně stavebních prací.

Podobnou zkušenost přitom potvrzuje i velká infrastrukturní společnosti CETIN. „Cena za služebnosti se promítá do nákladů a ty pak do rozhodování, zda síť vybudovat, nebo ne,“ upozorňuje její mluvčí Klára Zavadilová. „Pokud je výstavba vysokorychlostní digitální infrastruktury jednou z priorit státu, pak dává smysl, aby stát na svých pozemcích a nemovitostech nevybíral platby za to, že se na nich tato infrastruktura postaví,“ dodala.

Služebnosti operátoři neplatí pouze státu. Poplatky musí odvádět i za ukládání kabelů do obecních a krajských pozemků.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO ještě minulý rok tvrdil, že by chtěl nulové ceny prosadit právě i pro obecní pozemky. O tom Havlíčkům úřad se zástupci starostů stále vyjednává.

Výsledkem by podle Havlíčkova náměstka Petra Očka mohla být dohoda na způsobu oceňování. „Primárně jsme si řekli, že to bude formou metodiky, která bude řešit ekonomicko-právní aspekty a návod na způsob ocenění,“ upřesnil Očko. Metodika by podle něj mohla být hotová během léta.