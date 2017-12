Vysokorychlostní železnice? To není žádné sci-fi, chci připravit speciální zákon, říká Dan Ťok

Padesát až šedesát kilometrů. Tak velký úsek nových dálnic se podle ministra dopravy Dana Ťoka podařilo postavit za dobu, kdy šéfuje resortu. Pravděpodobně zůstane i v nové vládě – jaké jsou jeho cíle a čeho by chtěl jako ministr dopravy dosáhnout? Praha 11:37 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysokorychlostní vlak (ilustrační foto) | Foto: flickr.com, Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), Eric Salard

„Je potřeba říct, že zrekonstruovaný úsek D1 není zrekonstruovaný, jde o postavenou dálnici v tělese starém za provozu,“ řekl Dan Ťok ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Připomíná také, že před třemi lety, kdy nastoupil na ministerstvo, tak byla téměř zastavena příprava staveb. „Počet zahájených kilometrů nových dálnic a silnic 1. třídy už je hezký, máme před sebou dalších 150 až 170 kilometrů, kde už se dokončují soutěže,“ dodává s tím, že pokud bude ve funkci další čtyři roky, tak chce zprovoznit kolem 220 kilometrů nových dálnic.

To je ale podmíněno změnami v zákonech tak, aby příprava stavby byla jednodušší. Dnes totiž kdokoliv, kdo má pocit, že se nevyhovělo jeho připomínkám, může jakýkoliv další krok při stavebním povolení napadnout u soudu. Právě to podle Ťoka blokuje přípravu stavby nových dálnic.

A podobně plánovanou dálnici z Brna do Rakouska blokuje osm let Jihomoravský kraj, který podle jeho slov neměl schválené zásady územního rozvoje kraje. „Jestliže silnice není v zásadách územního rozvoje zakotvena, tak nemůžeme dělat vůbec nic v přípravě,“ vysvětluje.

Zákon na vysokorychlostní železnice

Kromě stavby nových dálnic se Dan Ťok chce věnovat i otázce výstavby vysokorychlostní železnice v Česku. V té souvislosti připomíná, že ve Velké Británii dokázali takovou železnici připravit za pět až sedm let. „Věřím, že to sc-fi není. Rád bych, abychom to dokázali stejně,“ říká.

Jedním z jeho dalších cílů ve staronové pozici tak bude speciální zákon na vysokorychlostní tratě tak, aby se dohnal deficit. „Věřím tomu, že v Poslanecké sněmovně bude taková atmosféra, aby takový zákon bylo možno připravit,“ uzavírá.