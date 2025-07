Vyšší ceny a nezaměstnanost, nižší HDP. I pro USA jsou Trumpova cla negativní impulz, říká Marek

Evropě zbývá týden pro nalezení dohody s Trumpovou administrativou, aby se vyhnula zvýšeným americkým clům. Ty Trump oznámil před více než týdnem s tím, že jednání nikam nevedou. Tento týden ale zase vyjádřil naději, že se nové evropsko-americké obchodní podmínky podaří domluvit. „Čas se sice krátí, ale pro obě strany je dosažení rozumné dohody zásadní,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Řečí peněz Washington 16:12 26. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Marek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Evropa je prý připravena se dohodnout, ale jedním dechem také říká, že je připravena i na ostrou obchodní válku. Unie napřed nabízela bezcelní zónu a odbourání bariér, ale to v Bílém domě nestačilo.

Za Evropskou unii vyjednává zatím jen rámcovou dohodu především eurokomisař Maroš Šefčovič, který při posledním setkání s velvyslanci členských zemí při Evropské unii příliš optimistický nebyl. Ani hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte si není jistý tím, jestli se skutečně podaří dohodu uzavřít.

„Já bych si na to nevsadil. Každopádně prostor stále ještě existuje. Čas se sice krátí, ale je potřeba si uvědomit, že pro obě strany je dosažení rozumné dohody zásadní, protože obchod je opravdu největší na celém světě,“ vysvětluje.

„Poslední vyjádření ze zámoří naznačují určitou ochotu dosáhnout kompromisu. Evropa naznačuje obě varianty. Snaží se neustupovat, takže se tím vytváří určitý tlak na to, aby se snad našel kompromis na obou stranách,“ dodává ekonom.

Vyjednávací taktika

Během následujícího týdne je podle Marka reálné dosáhnout nějakého memoranda či rámcové dohody. Uzavřít ale plnohodnotnou obchodní dohodu se ale nestihne. Evropa nyní cílí na dosažení desetiprocentního cla ve prospěch USA.

„Je to možný cíl. A neřekl bych, že reálný cíl. Možná je to součástí nějaké vyjednávací taktiky. Jedna strana nadhodí třicet nebo padesát, my řekneme deset a skončíme, doufejme, na dvaceti. A budeme tam, kde jsme byli na začátku,“ myslí si prezidentův poradce.

Pro americkou ekonomiku je zavádění dovozních cel negativní impuls, připomíná ekonom. „Tím se nezrychlí růst americké ekonomiky. To, na co cílí tato cla, je na snížení obchodních nerovnováh Spojených států s jednotlivými zeměmi,“ upozorňuje.

„Pro nás ekonomy je zajímavé, že nejde o řešení celkové nerovnováhy Spojených států, ale opravdu o bilaterální nerovnováhy s jednotlivými zeměmi. Nečekali jsme, že k tomu Spojené státy přistoupí. Pro Spojené státy je to z ekonomického pohledu čistý nabídkový negativní šok, což znamená vyšší ceny, vyšší nezaměstnanost, nižší HDP. Vždy to zaplatí spotřebitelé a firmy,“ uzavírá Marek.

