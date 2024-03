Vyšší limit i školkovné a pozor na příjmy z pronájmů. Co si pohlídat u přiznání k dani z příjmů

Možná jste jedním ze skoro tří milionů Čechů, kteří každoročně podávají daňové přiznání. Do poloviny března to zatím stihlo necelých 700 tisíc lidí. Většinu formulářů tedy dostane finanční správa jako obvykle na poslední chvíli. Se správným vyplněním daňového přiznání pomáhají infolinky finanční správy. Radiožurnál požádal odborníky, aby přiblížili ty největší změny a nástrahy oproti předchozímu roku. Praha 10:33 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Možná jste jedním ze skoro tří milionů Čechů, kteří každoročně podávají daňové přiznání (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Tentokrát to není nic zásadního. Základní sazba daně z příjmů zůstává na patnácti procentech. Do vyššího pásma, a tedy 23procentní sazby, se dostanete až na částce 1,93 milionu korun. Nejvýznamnější změnou oproti roku 2022 tak je podle daňového experta Jana Holečka z Rödl & Partner zvýšení částky, od které vůbec musí Češi podávat daňové přiznání.

Místo 15 000 je to 50 000 korun ročně. „Další novinkou je změna limitu pro podání daňového přiznání u zaměstnance, jež má i jiné příjmy než ty ze závislé činnosti. V případě, že tyto příjmy nepřekročí dvacet tisíc korun, nemusí zaměstnanec z tohoto titulu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob,“ vysvětluje Radiožurnálu.

A další změnou je, že se mírně – konkrétně o 1100 korun – zvýšilo školkovné. To si ale letos budeme moct z daní odečíst naposledy. Stejně jako další daňové úlevy ho zrušil vládní konsolidační balíček.

Kromě školkovného bude od příštího roku omezená i sleva na manžela či manželku s příjmy do 68 tisíc korun ročně. „Nově ji půjde uplatnit pouze na manžela či manželku pečující o dítě do tří let věku,“ upozorňuje Jan Holeček.

A smůlu mají i odboráři. V přiznání za rok 2024 už si nebudou moct z daní odečíst členský příspěvek.

Evidence skutečných nákladů

To se týká ale až příštího roku. Už letos bychom si měli dát pozor hlavně na dodržení termínů a například pamatovat na to, že slevu na dítě může uplatnit jen jeden z rodičů.

A také je dobré věnovat víc pozornosti příjmům z pronájmu, které obvykle zůstávají trochu stranou. Mnoho lidí, kteří pronajímají byt, uplatňují výdaje 30procentním paušálem.

Podle daňového experta Petra Koubovského jsou ale sami proti sobě. Mnohem výhodnější je vést si evidenci skutečných nákladů. „Skutečným výdajem může být i právní poradenství, sepsání nájemní smlouvy, daň z nemovitých věcí, případně poplatky bytovému družstvu do fondu rezerv. Stejně tak, a to je asi to nejzásadnější a možná ta nejdůležitější informace, za skutečný výdaj se považují i odpisy,“ popisuje. Rozdíly v odvedené dani potom můžou podle Koubovského jít do tisíců korun.

Znamená to ovšem, že musím vést evidenci. Když si chci papírování ušetřit, tak je nejlepší přihlásit se příští rok k paušální dani. Lidé to ale musí stihnout nejpozději do 15. ledna příštího roku.

„Výhodou tohoto je, že daný poplatník ze sebe setřese administrativu v podobě podávání daňového přiznání, v podobě podávání dalších různých tvrzení ať už správci daně, nebo Správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně,“ připomíná Koubovský.

Pro paušální daň podle Koubovského platí totéž co pro příjmy z pronájmu. Je to něco za něco – daní za pohodlí může být vyšší zaplacená daň.