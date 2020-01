Tvrdý brexit by mohl zkomplikovat vývoz tankového piva z Česka na britské ostrovy

Už příští pátek Velká Británie podle očekávání opustí po 47 letech Evropskou unii. Zatím se ale nic nezmění na nejistotě, za jakých podmínek k brexitu dojde. Tedy zda se například vrátí celní kontroly na hranicích. Velmi bedlivě proto budou další vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem sledovat mimo jiné i české pivovary. Na britské ostrovy ročně vyvezou pivo za více než 200 milionů korun. Praha 10:44 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský prazdroj patří k nejznámějším českým pivovarům v zahraničí. | Foto: Norio Nakayama (CC BY-SA 2.0) | Zdroj: Flickr

Britové vypijí každý rok desítky milionů půllitrů piva, které uvaří na pražském Smíchově. „Velká Británie patří k našim největším trhům, říká mluvčí Staropramenu Denisa Mylbachrová a potvrzuje, že tu bedlivě sledují, co se děje za Lamanšským průlivem.

„Pokud by se do Británie exportovalo pivo v cisternách, tak by určitě nebylo dobré, aby se kvůli celním průtahům zdrželo na hranicích, protože čerstvost je u piva ta nejdůležitější vlastnost,“ dodává Mylbachrová. I proto mají ve Staropramenu připravených hned několik scénářů, ať už se Brusel s Londýnem dohodne nebo ne.

„Řešili bychom to třeba předzásobováním, případně by se dalo uvažovat o speciálním celním režimu. Třetí varianta je takzvaná licenční výroba. To znamená, že to pivo vaříme přímo na místě v nějakém sesterském pivovaru,“ popisuje mluvčí Staropramenu.

Staropramen totiž vaří pivo v Británii už teď. Třeba v Plzni ale o ničem takovém neuvažují. „My do Británie vyvážíme především Pilsner Urquell a ten pro celý svět vaříme pouze a výhradně v Plzni,“ říká mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Licence ne

Z Plzně míří na britské ostrovy tři procenta produkce. „Ve chvíli, kdy by to nešlo, tak jsme schopni nahradit ten export sudovým pivem. Scénáře v hlavě máme a čekáme, jak dopadne dohoda a co všechno z toho bude vyplývat,“ dodává Kovář.

Vyčkává i Budějovický Budvar, pro který je Velká Británie jedním z pěti nejdůležitějších trhů. Také pro pivovar z jihu Čech ale licenční výroba nepřichází v úvahu.

„Vždy jsme deklarovali, že Budějovický Budvar pochází právě z Českých Budějovic. Tak tomu vždy bylo a také tomu tak vždy bude,“ vysvětluje generální ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Ve všech pivovarech se každopádně shodují, že nejhorší je nejistota. Právě na jihu Čech kvůli dvojitému odložení brexitu už přišli o více než půl druhého milionu korun.

„Už dvakrát jsme se předzásobovali a potom zase déle prodávali, s tím jsou spojené náklady, takže jenom za loňský rok kvůli této nejistotě tam máme vícenáklady ve výši více než 50 tisíc liber,“ dodává Petr Dvořák.

Teď chtějí v Budějovicích čekat do poslední chvíle. Věří, že ať už bude dohoda mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií jakákoliv, dokážou se jí přizpůsobit. Potřebují jen konečně vědět, co bude jejím obsahem.