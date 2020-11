Walt Disney doplatil na epidemii. Společnost i kvůli zavřeným parkům hlásí ztrátu přes 600 milionů

Americká mediální společnost Walt Disney Co. se ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí propadla do ztráty 629 milionů amerických dolarů (14,1 miliardy korun), a to po zisku 1,21 miliardy USD ve stejném období loňského roku. Ztrátu způsobily pandemie nemoci covid-19, kvůli které musela firma zavřít své zábavní parky v Kalifornii, a náklady na restrukturalizaci. Vyplývá to ze zprávy, kterou společnost zveřejnila v noci na pátek.

