Odveta za digitální daň hluboce a trvale poškodí vztahy mezi Paříží a Washingtonem, varují Francouzi

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire v pondělí varoval, že případná odveta Spojených států za francouzskou digitální daň by mohla hluboce a trvale poškodit vzájemné vztahy. Washington má obavy z negativních dopadů nové daně na americké technologické podniky a hrozí uvalením cel na vybrané francouzské zboží. Zavedení digitální daně plánuje i Česká republika. Paříž 12:07 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron | Foto: Ludovic Marin | Zdroj: Reuters

Le Maire už dříve prohlásil, že v případě zavedení amerických cel bude Evropská unie připravena k odvetě. V pondělí uvedl, že kvůli této záležitosti zaslal dopis americkému obchodnímu zmocněnci Robertu Lighthizerovi a že o ní hodlá telefonicky jednat s americkým ministrem financí Stevenem Mnuchinem.

„Pokud by se Spojené státy rozhodly kvůli francouzské digitální dani uvalit obchodní sankce vůči EU, mělo by to hluboký a trvalý vliv na transatlantické vztahy,“ citovala agentura Reuters z ministrova dopisu. Le Maire v něm také upozorňuje, že Francie je kvůli této záležitosti v kontaktu s Evropskou komisí a s ostatními členskými zeměmi EU a že zvažují různé možnosti, jak bránit svá obchodní práva.

Francouzský parlament schválil digitální daň loni v červenci. Daň má tříprocentní sazbu a týká se firem, které mají ve Francii příjmy nad 25 milionů eur (zhruba 635 milionů korun) a celosvětově nad 750 milionů eur (zhruba 19 miliard korun). Platí zpětně od začátku loňského roku.

USA pohrozily Francii až stoprocentními cly na některé zboží. Jde o odvetu za digitální daň Číst článek

Americká odveta

Washington začátkem prosince varoval, že by v rámci odvety za novou francouzskou daň mohl uvalit až stoprocentní dodatečná cla na dovoz francouzského zboží v hodnotě 2,4 miliardy dolarů (54,5 miliardy korun) ročně, včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků. Podle úřadu obchodního zmocněnce „není francouzská daň v souladu s převažujícími principy mezinárodní daňové politiky“ a představuje neúměrnou zátěž pro dotčené americké společnosti, jako je Google, Facebook, Apple či Amazon.

Česká vláda loni v listopadu schválila zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Zákon by mohl začít platit v letošním roce, pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident.