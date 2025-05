Westinghouse do Česka doručil první dodávky nového jaderného paliva. Příští rok ho začne dovážet i Francie

Do České republiky dorazily první dodávky nového jaderného paliva od společnosti Westinghouse. Tři desítky palivových souborů dodala americká firma do elektrárny v Temelíně, do reaktoru budou zavedeny v příštím roce. Ještě letos by měl Westinghouse dodat desítky dalších palivových souborů i pro elektrárnu v Dukovanech.

