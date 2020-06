Kauza chybějících miliard ve Wirecard: společnost vyhlásilo insolvenci a požádá o konkurzní řízení

Německá finanční společnost Wirecard vyhlásila insolvenci a požádá o zahájení konkurzního řízení. Na čtvrtečním zasedání o tom podle tiskových agentur rozhodlo představenstvo, které svůj krok zdůvodnilo hrozbou předlužení. Minulý týden vyšlo najevo, že firmě chybí asi 1,9 miliardy eur (téměř 51 miliard Kč). Firma už přiznala, že účty, kde mají peníze být, patrně vůbec neexistují. Mnichov 11:23 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá finanční společnost Wirecard | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

Společnost zvažuje, zda podá žádost o insolvenční řízení také pro své dceřiné společnosti, uvedla agentura Reuters.

V Německu zadrželi exšéfa společnosti Wirecard. Chybí v ní přes 50 miliard korun Číst článek

Obchodování s akciemi Wirecard na burze ve Frankfurtu nad Mohanem bylo před oznámením zastaveno. Od vypuknutí finančního skandálu akcie klesly už o více než 90 procent. Společnost Wirecard se přitom stala první firmou z hlavního německého akciového indexu DAX, která zkrachovala v době, kdy je stále součástí indexu.

Auditoři z EY minulý týden odmítli podepsat účetní závěrku firmy za loňský rok, protože nemohli dohledat účty, na kterých mělo být oněch 1,9 miliardy eur. Částka představuje asi čtvrtinu celkové rozvahy firmy.

Stát uspěl ve sporu s Viktoriagruppe. Nemusí insolvenčnímu správci platit 75 milionů Číst článek

V reakci na to odstoupil generální ředitel Markus Braun, kterého policie tento týden kvůli podezření z podvodů zadržela. Braun už ale byl propuštěn na kauci. Prokuratura teď usiluje o zadržení bývalého provozního ředitele, kterým byl Jan Marsalek a který je teď možná na Filipínách.

Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřuje se na zpracování plateb a finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru.

V roce 2018 byla začleněna do hlavního akciového indexu DAX, a to na úkor finančního ústavu Commerzbank. Loni se ale začaly v britském listě Financial Times objevovat články, které zpochybňovaly účetní postupy firmy.