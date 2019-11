Kosmonaut, popelář, tanečnice? Současné děti chtějí být youtubery, vydělat si mohou i stovky tisíc

Podobný obrázek zná asi každý - dvanáctiletý kluk s rovnátky poskakuje na oblíbený song své počítačové hry. S tím rozdílem, že zrovna tohoto klučinu nesledují jen bedlivé oči rodičů, ale taky pohledy celého internetu. Youtuber z kanálu Mishovy šílenosti za několik posledních let nasbíral víc než 700 tisíc odběratelů.

„YouTube je mezi mladou generací fenomén. Určuje dárky, které si tyto děti přejí k Vánocům a k narozeninám, jak tráví volný čas a mimo jiné taky to, čím se chtějí stát, protože v dnešní době když se zeptáte nějakého dítěte, čím chce být, tak nejčastější odpovědí je právě youtuber,“ vysvětluje Radiožurnálu důvody Linda Opletalová, influencer managerka společnosti Socialsharks.

„Zdarec všichni, vítám vás u tohohle videa a tohle video bude o tom, že mám iPhone 7! Než začnete psát komentáře, že jsem rozmazlenej, tak jsem si to koupil úplně celý ze svého. Když jsem si na to vydělal sám, tak proč to nemít,“ ukazuje v jednom starším videu youtuber Zachy svému publiku nový telefon.

Desítky až stovky tisíc

Jak si dvanáctiletý kluk zvládl našetřit na telefon, který tou dobou stál přes dvacet tisíc korun? Odpověď je jasná - YouTube, Instagram a další sociální sítě.

„Není rozdíl ve výdělku dítěte a dospělého youtubera. Co rozhoduje je sledovanost jeho videí, od které se odvíjí výše příjmů z reklamy,“ říká David Růžička z agentury Get Boost, která na českém trhu youtubery zastupuje.

„Pokud jsou aktivní a otevření spolupracím, tak se částky mohou pohybovat v rámci desítek tisíc měsíčně, možná až stovek,“ upřesňuje Linda Opletalová, o jak vysoké částky může jít.

Jenže to celé nejde bez jednoho - bez rodičů. Právě oni totiž musí zaštítit právní stránku celé věci, dodat živnostenský list a někdy se taky do celého procesu sami zapojují.

A rodiče mají v tomto byznysu ještě jednu důležitou roli. „Neznám případ jediného dítěte, které by samo, bez cizího vedení, rozjelo úspěšný youtube kanál. Chybí jim byznysový nadhled, potřebné know-how a nejsou schopny vytvořit fungující koncepty pořadů,“ dodává Růžička z agentury Get Boosts.

Dosud nezaplněnou dírou na českém trhu je pak publikum těch úplně nejmenších, kteří často umí dřív ovládat tablet a mobil než rodný jazyk. Rodiče pak podle Růžičky po chvíli ani nemusí vědět, co přesně jejich tříletý potomek na zařízení sleduje.

„Začnou například na krtečkovi a postupně je youtube algoritmus provede písničkama, rozbalovačkama hraček a skončí na zábavných skečích. Časem si něco oblíbí a pak vyžadují sledování tohoto typu obsahu,“ vysvětluje Růžička.

Český trh je zatím specifický tím, že pro ty úplně nejmenší tvoří obsah dospělí - podobně jako Míša Růžičková, která nazpívala písničky. V zahraničí šel ale trend dál. Například malý Američan Ryan svými recenzemi na hračky zvládl během prvních sedmi let svého života do rodinného rozpočtu přispět 22 miliony dolarů.