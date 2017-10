Z Česka se stává odkladiště ojetin. Podle statistik je přes 50 procent aut v bazarech ze zahraničí

Polovina z prodaných bazarových aut pochází ze zahraničí a navíc jsou starší než 10 let. Auta dováží taky Josef Suda z FH Asistanc v Táboře. Podle něho rozhoduje u Čechů při koupi takového auta hlavně nízká cena.

Podle statistik je přes 50 procent aut prodaných v bazarech dovezených ze zahraničí. Navíc jsou starší než deset let. Čím to je, zjišťoval Luděk Hubáček

„Aby si koupili co nejlevnější auto, aby to mělo nějakou dobu technickou kontrolu a aby to dojezdili,“ uvedl Suda, který vozí z ciziny jen prověřené vozy s jasným původem.

Je ale přesvědčený, že lidé na novější auta nemají peníze. To, že se rozhodují hlavně podle ceny, potvrzuje i Petr Vaněček z autobazaru AAA: „Ojetiny jsou taková ekonomičtější volba pro většinu zákazníků, cena je rozhodující faktor.“

Vaněček také řekl, že nemůžou ani přestat příliš stará auta vykupovat. Často je totiž od zákazníků berou jako protiúčet k nákupu novějšího vozidla. Raději by byl třeba pro zavedení poplatků za dovoz vozidel ze zahraničí.

„Čím starší vozidlo si člověk doveze, tím by měl teoreticky zaplatit vyšší poplatek do nějaké kasičky, aby vykompenzoval to, že vlastně zhoršuje životní prostředí,“ řekl Vaněček.

Podobný systém funguje třeba na Slovensku, kde se navíc počítá do poplatku také objem motoru. Pavel Foltýn z auto Esa by zase uvítal dotace pro lidi na nákup novějšího auta.

Ministerstvo dopravy už připravuje analýzu, která má řešit zpoplatnění vozidel a taky podporu nákupu těch ekologických. I přesto, že starší auta víc znečišťují ovzduší, motivovat lidi k nákupu novějších vozidel bude podle mluvčího resortu Tomáše Neřolda složité:

„To je opravdu věc, která má velký dopad jak na motoristy samotné tak na rozpočet, legislativu o životním prostředí. Je to věc, kterou se bude muset zabývat nová vláda a bude si muset říct, jakou cestou se chce vydat.“

Počet osobních aut na českých silnicích se na konci loňského roku zvýšil téměř na 5 a čtvrt milionu. Dotace na nákup nových aut teď stát umožnil zatím jen podnikatelům, obcím nebo krajům.