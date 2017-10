Z lithia může stát získat až 33 miliard. Musely by se u nás ale vyrábět i baterie

Pokud se v Česku začne těžit lithium a budou se z něj i vyrábět baterie pro elektromobily, stát by mohl jen na daních získat přes 33 miliard korun ročně. Vyplývá to ze studie, kterou si nechala u vysoké školy báňské zpracovat firma Geomet. Ta je součástí australského holdingu EMH. Účast této firmy na těžbě ale vadí některým politikům. Spor vedou ČSSD s hnutím ANO, zrušení memoranda požadují i komunisté a hnutí SPD Tomia Okamury. Cínovec 7:00 16. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžbou lithia by stát mohl získat na daních až 33 miliard (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Ložisko na Cínovci patří k největším na světě. A vzhledem k tomu, že po lithiu začíná být hlad kvůli jeho využití v bateriích pro moderní elektromobily, těžba vypadá jako byznys snů. Realita je ale složitější. Lithia jsou v cínovecké rudě, jak ukázaly nákladné průzkumy, jen 2 procenta a ta se z ní musejí nejprve dostat. Aby se navíc pak lithium dalo prodat, musí se z něj nejdřív vyrobit karbonát. Než tedy začne těžař vydělávat, potřebuje hodně peněz na investice. Nedávno to potvrdil šéf australské firmy EMH, která český Geomet vlastní, Keith Coughlan.

„Nechceme jen těžit, ale i zpracovávat. Všechno v Česku a ústeckém kraji. Počítáme, že celkem to bude stát 400 milionů dolarů,“ popsal Českému rozhlasu PLUS.

V přepočtu jde o 10 miliard korun. Těžba by měla trvat zhruba 21 let. Jak výnosná skutečně bude, to se dá jen odhadovat. Podle studie vysoké školy báňské by mohli Australané z Geometu vydělat při současných cenách lithia celkem 12 miliard korun po zdanění, tedy 500 milionů ročně. Mnohem více má ale dostat stát na daních.

„Příjem státu ročně by mohl dosáhnout přes 33 miliard korun,“ uvádí se ve studii. Na takové peníze by ale stát dosáhl jen v případě, že by se z lithia zároveň u nás i vyráběly baterie. Zisk a daně z těžby, kam se nyní snaží dostat stát i svůj podnik Diamo, jsou na celém zpracovatelském řetězci totiž nejmenší. Dle studie je to jedno procento. Nejvíce, půl bilionu, se dá podle studie vydělat na lithiových bateriích.

Těží Srbsko, Němci se připravují

Že jde o zajímavý byznys, ukazuje i aktuální počet projektů v Česku. Je jich celkem sedm. Příklady uvádí ministr průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD: „Mohu zmínit firmu HEDA, v letošním roce otevřela A123 bateries, další kapacity se budou vytvářet v pardubickém kraji.“

Jaký bude nakonec osud českého lithia, se ukáže po volbách. Australané chtějí začít s těžbou a úpravou rudy nejpozději za čtyři roky. Už za rok ale chtějí definitivní povolení od státu. Průtahy zahájení těžby a zpracování zvyšují riziko, že se rozjede nedaleká konkurence, která ovládne trh.

V Srbsku například otevírá povrchový důl na lithium světový kolos Rio Tinto, těžit se má také hned za hranicemi Cínovce v Německu. S rozvojem výroby baterií a jejich recyklací se také očekává postupný pokles cen lithia a tedy i zhoršení ekonomiky těžby.