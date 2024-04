Za dva týdny začne testování online stavebního řízení, ujišťuje Bartoš. S ostrým startem počítá v červenci

Testování digitalizované podoby stavebního řízení, která má fungovat od 1. července, a školení zaměstnanců stavebních úřadů začnou v polovině května. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to řekl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Technické vybavení je podle něj nakoupeno a do stavebních úřadů se distribuuje. Dodal, že digitalizaci stavebního řízení resort do 1. července stihne spustit.

Praha 13:19 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít