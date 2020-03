Za poslední měsíc bylo v Evropě zrušeno přibližně deset tisíc letů. Důvodem je koronavirus i počasí

V Evropě se ruší stovky letů denně, jen v pátek šlo podle serveru Flightstats.com v celé Evropě o zrušených 651 spojů. Obvykle je toto číslo třetinové, nyní ale hraje roli epidemie koronaviru. České republiky se ve srovnání s okolními státy rušení týká jen minimálně, i tak ale odpadly přímé spoje do Číny, Jižní Koreji a Severní Itálie. Snížený zájem o cestování pociťují aerolinky i prodejci letenek a zájezdů. 12:36 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovník v Číně dezinfikuje letadlo | Foto: Kham | Zdroj: Reuters

Za běžného provozu se v Evropě zruší 200 letů denně. V posledních dnech se toto číslo ale podle Flightstats.com pohybuje na trojnásobku. První březnový pátek bylo v Evropě zrušeno 651 letů. Necelou třetinu tvořily lety britského regionálního dopravce Flybe, který zkrachoval. Aerolinky, které letos před krachem už jednou zachraňovala vláda, se nedokázaly vyrovnat s prudkým poklesem poptávky, způsobeným koronavirem. Všechny lety byly s okamžitou platností ukončeny, oznámila společnost.

Nejvyšší počet spojů ruší německá letecká společnost Lufthansa, firma kvůli šíření nemoci COVID-19 odstavila 150 ze 770 letadel a zrušila do 24. dubna veškeré lety do pevninské Číny, do konce dubna nebude létat ani to Íránského Teheránu. Současně výrazně omezila lety do Itálie, která je v Evropě nejvíce zasaženou zemí. Podle serveru Reuters se tyto opatření dotknou v březnu 7100 letů. Kvůli snížené poptávce o letenky navíc aerolinky nenabírají nové zaměstnance a současným nabízí neplacené volno. Zákazníkům pak nabízí změnu letenky nebo vrácení peněz.

Za velký počet zrušených letů za poslední měsíc může nejen koronavirus, ale také špatné počasí. Počátkem února byly kvůli bouři Sabina zrušeny stovky let, nejvyšší počet, tedy 1566, zaznamenalo letiště v Mnichově.

„Většina zrušených letů v tomto období byla způsobena mimořádnými povětrnostními podmínkami. Přibližně 1250 letů nebylo uskutečněno kvůli počasí. Mnichovské letiště v únoru 2020 eviduje o 2,6 % méně cestujících než v únoru 2019. Očekáváme, že v nadcházejících týdnech dojde k výraznějšímu poklesu počtu cestujících, ale zatím nejsme schopni poskytnout přesnou předpověď,“ uvedl pro iROZHLAS zástupce mediálního oddělení mnichovského letiště Ingo Anspach.

Pokles poptávky trápí nejen aerolinky ale i výletní lodě. Po rozšíření nákazy novým typem koronaviru na palubě výletní lodi Diamond Princess zkrachovala například japonská společnost Luminous Cruising.

Kroky české vlády

Prvním tuzemským krokem proti šíření koronaviru bylo přerušení přímých leteckých spojení s Čínou. Poslední letadlo z Letiště Václava Havla do Číny odletělo 8. února. Na konci února pak přerušily České aerolinie spojení mezi Prahou a Soulem. Dopravce se odvolává na aktuální epidemii a pokles poptávky.

Společnost Korean Air stejnou trasu obsluhovala bez omezení až do 5. března, kdy na návrh Bezpečnostní rady státu ministerstvo zdravotnictví zakázalo přímé lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území Severní Itálie na všechna letiště v Česku.

Zákaz letů se koncem týdne dotkl celkem pěti letů ze severní Itálie, konkrétně dvou z Milána, dvou z Bergama a jednoho z Boloni. V souladu s vládním opatřením žádní cestující z těchto destinací nepřiletěli. Omezení se týká i spojení z Brna do Bergama, tato linka ale létá pouze dvakrát týdně – ve středu a v neděli. Posledního letu z italského Bergama do Brna využilo pouhých 16 cestujících, opačným směrem odletělo ještě o jednoho člověka méně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec.

Podle informací ČTK zrušily letecké společnosti ČSA, Ryanair a easyJet asi 70 desítek letů mezi Českem a severní Itálií, které byly plánované v následujících dvou týdnech. EasyJet jako jediný zrušil linku jen v jednom směru. „Dopravce nadále provozuje lety v opačném směru – tedy z Prahy do Milána. A aby mohl přepravit pasažéry, potřebuje letadlo, které tak do Prahy dorazí prázdné. Tímto krokem ale EasyJet nic neporušuje“, řekl pro Radiožurnál Zdeněk Jelínek, vedoucí odboru civilního letectví ministerstva dopravy.

Karanténní opatření i snížená poptávka způsobila pokles letecké dopravy nad Českem o zhruba sedm procent. Denně v souvislosti se šířením nákazy ubylo asi 150 pohybů letadel v českém vzdušném prostoru, řekl ČTK mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma.

Menší zájem o cestování

„Poslední týden v únoru klesla poptávka po letenkách asi o 40 %, nyní po potvrzení případu koronaviru v české republice asi až o 50 %. Nejvíce poklesl zájem o asijské destinace jako Thajsko nebo Bali, kde je pokles až 60 % a Severní Itálie, kde je prodej poklesl až o 90 %,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz obchodní ředitelka letenek od STUDENT AGENCY Věra Janičinová.

Firma Letuška.cz eviduje dvacetiprocentní propad zájmu, nejvýraznější je u spojení do Itálie, ale také do jihovýchodní Asie.

Důvodem je nejen strach z koronaviru, ale také zrušení různých akcí pro zákazníky, jako například veletrhů nebo konferencí. Zrušen byl například veletrh Mobile World Congress v Barceloně nebo Ženevský autosalon. Velké mezinárodní firmy zavádí restrikce na služební cesty svých zaměstnanců.

„V souvislosti s aktuální situací okolo koronavirusu jsme provedli řadu opatření za účelem ochrany zdraví našich pracovníků. Jedná se například o pozastavení služebních cest do rizikových oblastí, nebo odložení velkých společenských akcí,“ uvedl David Sahula, tiskový mluvčí Samsung Electronics Czech and Slovak.

Ruší se i studentské studijní pobyty. „Studentům Masarykovy univerzity, kteří jsou na studijních programech v rizikových oblastech bylo doporučeno, aby se vrátili zpět do Čech. Aktuálně je na studijním pobytu v Itálie pět desítek studentů. Z pobytů v Číně nebo Jižní Itálii se již všichni studenti vrátili zpátky,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.