Za prvních sedm měsíců roku přibylo v Česku skoro 17 tisíc podnikatelů. Ukončených oprávnění ubylo
Za prvních sedm měsíců roku v Česku přibylo 16 965 podnikatelů. Počet lidí, kteří s podnikáním začali, se sice meziročně snížil o tři procenta na 48 935, výrazněji ale ubylo zaniklých podnikatelských oprávnění. Loni v průměru za celý rok připadlo na deset zaniklých podnikatelů devět nově vzniklých. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
„V letošních prvních sedmi měsících výrazně převýšil počet lidí, kteří s podnikáním začali, počet těch, kteří činnost ukončili,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
„Odezněl tak již efekt povinného zavádění datových schránek, který vedl k hromadnému ukončování podnikatelské činnosti hlavně v roce 2023 a částečně i v roce 2024. Počet zaniklých podnikatelů se tudíž výrazně snížil,“ doplnila.
V době povinného zavedení datových schránek řada podnikatelů ukončila činnost. Mnozí proto, aby se této povinnosti vyhnuli. Šlo zejména o ty podnikatele, kteří své oprávnění podnikat nevyužívali. Loni v průměru za celý rok připadlo na deset zaniklých podnikatelů devět nově vzniklých.
Úbytek obchodu
Nejvíce lidí začalo v prvních sedmi měsících roku podnikat v Praze. Bylo jich 9274, což představuje zhruba pětinu všech nových podnikatelů. Následoval Středočeský kraj s 6558 novými podnikateli, Jihomoravský kraj s 5441 a Moravskoslezský kraj s 4904. Na tyto čtyři kraje připadla více než polovina všech podnikatelů, kteří letos vstoupili na trh. Počet podnikatelů se ale letos zvýšil v každém kraji.
Nejvíc podnikatelů začalo působit v sektoru označovaném jako ostatní činnosti, kam spadají například kadeřnictví, kosmetické služby nebo opravy výrobků. Na trhu jich do konce července přibylo 2331.
Rychle se zvyšoval počet podnikatelů v kulturních a rekreačních činnostech a v oboru informační a komunikační činnosti. Naopak nejvýraznější úbytek podnikatelů zaznamenal obchod.
Z trhu ve větší míře než dříve odcházejí podnikatelé, kteří na něm působili krátce. Za prvních sedm měsíců roku skončilo 7796 lidí, kteří podnikali méně než pět let. Představuje to 24 procent veškerých zaniklých podnikatelů v Česku. Loni se tato skupina podílela na ukončených podnikáních ze 14 procent.