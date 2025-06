Zablokuje Írán Hormuzský průliv? ‚Ceny ropy by rostly, to by podpořilo ekonomiku Ruska,‘ míní expert

Už týden ekonomové a analytici s obavou sledují vývoj izraelsko-íránského konfliktu. Trhy se totiž bojí, že omezí přepravu ropy a plynu z klíčového blízkovýchodního regionu. „Riziko bude záležet na tom, jestli z dalších zemí Perského zálivu budeme schopni ropu a zemní plyn distribuovat dál do zbytku světa,“ vysvětluje v pořadu Řečí peněz ekonom Lubor Lacina, který působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Řečí peněz Teherán 0:10 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránská loď v Hormuzském průlivu | Zdroj: Shutterstock | ©

Eskalující konflikt mezi Íránem a Izraelem může mít vážné důsledky nejen pro bezpečnostní politiku, ale i pro globální ekonomiku a zvláště pro tu evropskou. Další válka na Blízkém východě totiž už nyní hýbe s cenami ropy a plynu na světových trzích, které výrazně rostou.

Cena ropy se bude podle ekonoma Laciny odvíjet podle otázky bezpečnosti dopravy.

„Írán má dlouhodobě problémy. Sice má obrovské zásoby, čtvrté největší zásoby ropy a první zemního plynu na světě, ale nedokáže ho efektivně těžit,“ vysvětluje.

Ceny se tedy budou odvíjet od toho, nakolik bude možné distribuovat suroviny z dalších zemí Perského zálivu.

Ekonom také připomíná podporu íránského režimu jemenským Húsíům, kteří blokovali plavbu Rudým mořem. Írán by nyní podobně mohl začít blokovat přepravu Hormuzským průlivem.

„Je to pro Írán politicky citlivé. Ale jak jsme viděli v případě Húsíů, je to velmi efektivní krok s poměrně nízkými náklady pro toho, kdo chce, aby trasa byla přerušena,“ upozorňuje Lacina.

„Určitě by došlo k výraznému nárůstu cen. Vypadá to jako hrozba pro všechny dovozce,“ komentuje profesor ekonomie.

A zároveň ukazuje na méně viditelný, ale o to citelnější problém: „Posledních několik let se trhy snažily držet ceny ropy nízko, protože tím chtěly vyhladovět ruskou ekonomiku. Růst ceny ropy sice pro všechny znamená růst nákladů, ale znamená to i přímou podporu ruské ekonomiky.“

Růst cen potravin

Česká ekonomika je otevřená, závislá hodně na exportu, zvlášť automobilovém, strojírenském nebo i chemickém. Právě ten poslední by podle Laciny zasáhly vysoké ceny ropy nejvíce.

„Nepřímo se to může propsat i do jednoho z nejcitlivějších trhů z pohledu spotřebitelů, a to je výroba průmyslových hnojiv. To by vedlo k růstu nákladů zemědělců a růstu cen potravin. Což je z pohledu společnosti vždycky jeden z nejcitlivějších segmentů, kde je růst ceny vnímaný,“ přibližuje.

Záležet tak bude především na tom, jak moc bude konflikt eskalovat. Lacina připomíná, že Česká národní banka nemá tyto „typy šoku” pod kontrolou.

„Z pohledu rizika, které tam je a po nějakou dobu bude, si nemyslím, že bychom mohli očekávat další pokles úrokových sazeb,“ uzavírá profesor ekonomie.

Jak se promění globální a evropská ekonomika, pokud začnou stoupat ceny ropy? Budou velcí blízkovýchodní investoři ochotní investovat v Evropě? A jak se dál vyvíjí vyjednávání Evropské unie s Donaldem Trumpem? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz z nahrávky v úvodu článku.